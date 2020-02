Untere Döllnitz: Klärschlammentsorgung im Verbandsgebiet wird erheblich teurer

Region

Eine satte Preissteigerung erfährt die Entsorgung des Klärschlammes beim Abwasserverband „Untere Döllnitz“ ab dem kommenden Monat. Zur jüngsten Sitzung des Verwaltungsrates wurde diese Leistung regulär neu vergeben. Wie der Verbandsgeschäftsführer Frank-Peter Streubel jetzt auf OAZ-Nachfrage mitteilt, erhielt den Zuschlag für den Zeitraum vom 1. März 2020 bis 28. Februar 2021 die Rubin GmbH aus Lauchhammer. Die Kosten für Transport und Entsorgung der zu 80 Prozent aus Wasser bestehenden Substanz belaufen sich seinen Angaben zufolge auf eine Summe von 324 334,50 Euro.

Keine Verwendung als Dünger mehr möglich

„Der Entsorgungspreis für Klärschlamm hat sich damit im Vergleich zur vorhergehenden Ausschreibung um 89 Prozent erhöht. Diese Entwicklung ist nach unserem Verständnis eine Begleiterscheinung der Bemühungen der Bundesregierung, die Vorgaben für die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen aus Gründen des Grundwasserschutzes zu verschärfen“, erklärt Streubel.

Kompostierter Klaerschlamm. Quelle: Frank Schmidt

Die daraus folgende Konsequenz bringt der Geschäftsführer ebenfalls klar zur Sprache: „Wir müssen somit davon ausgehen, dass künftig eine landwirtschaftliche Nutzung des Klärschlamms als Dünger auf Feldern nicht mehr möglich sein wird. Grund dafür ist, dass immer mehr Substanzen enthalten sind, deren Auswirkungen auf den Boden nicht absehbar sind. Die dann als einzige Alternative verbleibende Verbrennung des Schlamms bringt weitere Kostensteigerungen für die Bürger mit sich“. Das hatte der Abwasserverband bereits vor knapp zwei Jahren angekündigt.

Neue Methoden der Trocknung gesucht

Der Klärschlamm aus den 12 Verbandskläranlagen und den reichlich 2000 Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben im Verbandsgebiet von „Untere Döllnitz“ wird auf der Kläranlage in Oschatz mit einer Siebbandpresse entwässert und in Containern gesammelt. Pro Woche fallen etwa 20 bis 45 Tonnen Klärschlamm an, die durch ein beauftragtes Unternehmen transportiert und verwertet werden müssen. In Zusammenarbeit mit der Tilia GmbH aus Leipzig prüft der Verband alternative Methoden zur Klärschlammentwässerung, um den Wasseranteil und damit die Kosten zu minimieren.

Von Christian Kunze