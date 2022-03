Unterkunft und Spenden: Oschatz nimmt Kriegsflüchtlinge auf

Oschatz

Die Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region für die Geflüchteten des Ukraine-Krieges ist groß. Davon zeugen mehrere Hilfsaktionen in Oschatz und im Umland. Wir geben einen Überblick, wo und wie Leser helfen können und wie bereits geholfen wird.

Mit dem Konflikt in der Ukraine tritt das Oschatzer Bündnis für Demokratie, Menschlichkeit und Toleranz wieder stärker in Erscheinung. In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Nordsachsen und der Kirchgemeinde Oschatzer Land versuchen die Akteure derzeit, Wohnungen und anderes für Geflohene zur Verfügung zu stellen. „Die Hälfte der Wohnungen, die in Oschatz zu diesem Zweck bereitstehen, ist noch nicht möbliert. Das Landratsamt beauftragt gerade Speditionen, Möbel in die Wohnungen zu bringen“, heißt es in einem Infobrief des Bündnisses.

Landratsamt stellt Wohnungen

Zum Aufbau der Möbel werden Helfer in Gruppen von vier bis sechs Personen für halbe (vier Stunden) oder ganze Tage (acht Stunden) gesucht, ebenso Menschen, die weitere Wohnungen oder Zimmer zur Verfügung stellen können. „Ferner werden Spielzeuge – keine Legosteine oder Kuscheltiere sowie Dinge mit Bezug zu Gewalt, Krieg oder Waffen sowie Dinge, die ausschließlich laute Geräusche machen –, Bettwäsche, Decken, Kinderkleidung – mit vorheriger Angabe der Größen – und Kindermöbel sowie Hygieneartikel wie Windeln, Zahnbürsten, Zahnputzbecher, Seife, Cremes ohne Zusätze und Duschbad angenommen“, informiert Anja Kohlbach vom Bündnis.

Wer Wohnungen oder Zimmer zur Verfügung stellen kann, meldet sich unter der E-Mail-Adresse ukraine@lra-nordsachsen.de. Sachspenden nimmt das soziokulturelle Zentrum E-Werk in Oschatz, Lichtstraße 1, entgegen, jeweils Mittwoch und Donnerstag zwischen 9 und 17 Uhr und Freitag von 12 bis 18 Uhr, Helfer beim Möbelaufbau melden sich unter der Rufnummer 0174 712 40 27 oder anja.kohlbach@e-werk-oschatz.de und sollten angeben, wie viele Personen an welchem Tag in welchem Zeitraum helfen können und eine Kontakttelefonnummer. Auch Werkzeuge wie Akkuschrauber und Bohrmaschinen werden benötigt.

Bereits am Donnerstag sammelten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) Nordsachsen diverse Hilfsgüter zu Unterstützung eines Konvois in die Ukraine. Den Impuls dafür gab die stellvertretende Leiterin der Einrichtung, Silvia Knott. „Wir sind nicht der eigentliche Initiator“, sagt sie. Was in den Außenstellen in Oschatz und Torgau zusammenkommt, geht geschlossen nach Radebeul. „Dorthin habe ich persönliche private Kontakte. Eine Freundin bat nach der Eskalation vergangene Woche um Hilfe. Radebeul pflegt seit dem Jahr 2004 eine Städtepartnerschaft zur Stadt Obuchiw im Oblast Kiew in der Zentralukraine und startete eine Aktion“, berichtet Knott. Konserven, Hygieneartikel, Schlafsäcke, Medikamente, Erste-Hilfe-Koffer wurden am Abend nach Radebeul gebracht. Dort wurden die Spenden sortiert und anschließend für Familien in Kisten portioniert. Insgesamt 11 Transporter fahren gen Osten.

Für die Schülerinnen und Schüler des BSZ sei dies nun schon die zweite gemeinsame Aktion beider Einrichtungen nach der Suche eines Logos und Schulnamens. „Das schafft Zusammenhalt“, so Knott.

Geldspenden möglich

Inzwischen gibt es in Oschatz Gespräche zwischen dem Landratsamt Nordsachsen und der Oschatzer Wohnstätten, bei denen es um die Bereitstellung von Wohnraum für geflüchtete Frauen mit ihren Kindern geht. Eine Sammelunterkunft, wie es sie bisher auch in Oschatz für Geflüchtete gegeben habe, sei wohl nicht geplant.

In der Stadtverwaltung Oschatz bittet man unterdessen, keine Sachspenden ins Rathaus zu bringen. Die Stadtverwaltung arbeite eng mit dem Bündnis zusammen. Vielmehr wird auf der Internetseite der Stadt Oschatz darum gebeten, Geld zu spenden. Wie im vergangenen Jahr, als auch viele Oschatzer beim großen Hochwasser im Westen helfen wollten, wird hier die „Aktion Deutschland hilft“ als Spendenempfänger empfohlen. Aber auch die Oschatzer Kirchgemeinde hat ein eigenes Spendenkonto eingerichtet, auf das Geld eingehen kann.

Geldspenden sind möglich auf das Konto der Kirchgemeinde Oschatzer Land: Kassenverwaltung Grimma, Bank für Kirche und Diakonie, BIC: GENODED1DKD, IBAN: DE 14 3506 0190 1670 4090 11, Verwendungszweck: RT 2043 + „Ukraine“

Von Christian Kunze und Hagen Rösner