Oschatz

Noch dreieinhalb Wochen, dann wird in Sachsen wieder gewählt. Am Sonntag, dem 1. September, stehen Landtagswahlen an. „Für diese Wahlen ist ab sofort im Bürgerbüro des Rathauses Briefwahl möglich“, informiert der Stadtwahlleiter Manfred Schade. Wer die Briefwahl in Anspruch nimmt, muss den Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte ausfüllen und unterschreiben.

Bürgerbüro auch mittwochs offen

Die Wahlbenachrichtigungen werden durch die Deutsche Post seit Dienstag bis spätestens zum 10. August zugestellt. Schade: „Wer bis dahin keine erhalten hat, sollte sich im Bürgerbüro des Rathauses melden.“ Abweichend von den normalen Öffnungszeiten ist das Bürgerbüro bis Ende August auch mittwochs geöffnet.

Und wie funktioniert die Briefwahl? Der graue Stimmzettel für die Wahl des Landtages gehört in den kleinen grünen Wahlumschlag. Dieser muss dann verschlossen werden, um das Wahlgeheimnis zu wahren.

Unterschrift auf Wahlschein

Danach ist auf dem Wahlschein unten die Versicherung an Eides statt zu unterschreiben.

Dieser unterschriebene Wahlschein kommt zusammen mit dem verschlossenen grünen Umschlag in den gelben Wahlbriefumschlag, der zum Abschluss verschlossen wird.

Der gelbe Wahlbrief mit dem Stimmzettel im grünen Wahlumschlag muss spätestens am Wahltag bis 16 Uhr im Rathaus eingegangen sein. Der Wahlbrief kann dort auch abgegeben werden.

Zuordnung des Wählers zum Stimmzettel nicht mehr möglich

„Zur Sicherung des Wahlgeheimnisses wird durch den Briefwahlvorstand wie folgt vorgegangen. Um 14 Uhr treffen sich die Mitglieder im Rathaus. Dann werden die gelben Wahlbriefumschläge geöffnet und kontrolliert, ob ein unterschriebener Wahlschein beiliegt“, erläutert der Stadtwahlleiter. Fehle dieser oder sei er nicht unterschrieben, werde der gesamte Wahlbrief beiseite gelegt. Schade: „Ist er in Ordnung, wird der zugehörige verschlossene grüne Wahlumschlag in eine Wahlurne gesteckt.“ Damit sei gewährleistet, dass die Zuordnung des Wählers zum Stimmzettel nicht mehr möglich sei. „Da dieser zum Zeitpunkt der Kontrolle des Wahlscheins im verschlossenen Umschlag war, konnten die Mitglieder des Wahlausschusses die Stimmabgabe nicht sehen. Damit bleibt das Wahlgeheimnis gewahrt“, versichert Schade.

Ab 18 Uhr zählt dann der Briefwahlvorstand die Stimmen aus, genau so wie in den Urnenwahlbezirken. Die Prüfung der Wahlbriefe und die Auszählung sind öffentlich.

Von Frank Hörügel