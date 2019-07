Leipzig/Wermsdorf

Alle kleinen und mittleren Unternehmen aus Sachsen, in denen zwischen 2014 und 2018 eine Nachfolgeregelung getroffen wurde, können sich noch bis zum 23. August um den „Sächsischen Meilenstein“ bewerben. Organisiert wird der Wettbewerb von der Bürgschaftsbank Sachsen GmbH und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbH gemeinsam mit dem Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Das Komitee besteht aus neun unabhängigen Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Kammern und Kreditwirtschaft. Die Preisverleihung findet am 12. November 2019 in Dresden statt.

Preisverleihung war 2012 in Wermsdorf

Für den Präsidenten der IHK Leipzig, Kristian Kirpal, dürfte der Sächsische Meilenstein nicht unbekannt sein. Kirpal, der im wahren Leben Geschäftsführer der Ket Wermsdorf ist, hatte gemeinsam mit seinem Vater Kurt Kirpal 2012 im eigenen Unternehmen in Wermsdorf nicht nur den Preis empfangen, sondern auch noch den Austragungsort gestellt.

Schrittweise Verantwortung übergeben

„Mein Vater hat mir zu meinem 40. Geburtstag die Geschäftsführung übergeben“, schilderte Kristian Kirpal damals den entscheidenden Moment. Dabei sei die Übergabe nicht Knall auf Fall erfolgt, sondern ein Prozess gewesen. „Erste Gedanken dazu gab es 2003, beim Bau der ersten Fertigungshalle. Verantwortung für die Firma übernahm ich 2006, als ich Prokurist wurde. Seit 2007 bin ich für die Finanzen zuständig“, schildert der Unternehmer seine Schritte an die Ket-Spitze. Inzwischen repräsentiert Kristian Kirpal als Kammerpräsident rund 350 Unternehmerinnen und Unternehmer im Raum Leipzig.

Informationen zum Wettbewerb gibt es unter www.saechsischer-meilenstein.de. Außerdem stehen Teilnahmeformular und Informationsflyer zum Download bereit.

Von Hagen Rösner