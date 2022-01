Unterwegs mit den Oschatzer Stadtgärtnern

Oschatz

Am Gerichtsgebäudes in der Oschatzer Brüderstraße hockt Kathleen Teschmit auf dem Straßenpflaster und schaut sich die Fugen zwischen den Steinen an. Das feuchtkalte Wetter der vergangenen Tage habe auch sein Gutes, sagt die Leiterin der Stadtgärtnerei und deutet auf das, was da sprießt. „Für viele ist es Unkraut. Ich nenne es Wildkraut, weil es zwar unansehnlich, aber nicht unnütz ist.“ Dort, wo der Wuchs über Maß wuchere, ließe sich das Grün aus der festen, feuchten Erde leicht entfernen – ohne viel Schmutz und Aufwand.

Bänke erneuern ist klassische Winterarbeit

Wenige Meter entfernt laden ihre Kolleginnen Birgit Thiele und Ramona Raschke eine runderneuerte Sitzbank von der Ladefläche eines orangefarbenen Transporters. „Das ist klassische Winterarbeit“, sagt Thiele und verweist auf zwei weitere Bänke, die daneben stehen. Im Moment seien die Schäden durch Vandalismus im Stadtgebiet überschaubar. Allerdings verwittern die Sitzgelegenheiten mit der Zeit auf ganz natürliche Weise. „Da haben die Oschatzer ein Auge drauf und sagen uns, wo etwas repariert werden muss“, so Ramona Raschke. Im Domizil der Stadtgärtnerei stapeln sich gerade die Bänke – und werden nach und nach erneuert. „Wir können ja nicht überall zur gleichen Zeit sein“, verneint sie einen Anspruch, den manch Außenstehender zu haben scheint, der irgendwo Wildwuchs oder Unordnung anprangert. Es gibt einen fixen Tourenplan, der nicht selten durch zusätzliche Aufgaben durcheinandergebracht wird.

Sofort ins Auge fällt den Frauen in dieser Jahreszeit Müll im Vorzeigebeet an der Postmeilensäule unweit der B 6. „Den sammeln wir gleich ein, wenn wir Laub harken. Das müssen wir nicht, aber letztlich stört er nur oder macht auf den Rasenflächen Schäden an der Mäh-Technik“, sagt Kathleen Teschmit.

Ramona Raschke an einer erneuerten Bank in der Brüderstraße. Quelle: Christian Kunze

Sehr wohl zur Tour der fünf Männer und sechs Frauen gehört der vordere Teil des Stadtparkes. Dort kreischt die Kettensäge, nähert man sich, sind Axtschläge zu hören. Henry Stein und Frank Freimuth sägen und spalten aus gefällten und gefallenen Buchen Kleinholz. Sturm, Trockenheit und Hitze haben den Bäumen zugesetzt, das Areal war wegen herabfallender Äste monatelang gesperrt. Das noch brauchbare, nicht kranke Holz wird verkauft, zumeist an private Interessenten. „Es gibt eine Warteliste“, so Teschmit. Sie legt Wert darauf, dass nicht alles, was brach liegt, sofort herausgeholt wird. „Das Totholz ist genauso wichtig – für Insekten, kleine Säuger, Reptilien, Vögel und andere Lebewesen bietet es idealen Schutz.“

Zur Galerie In den Wintermonaten beschäftigen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgärtnerei Oschatz mit Bäumen, Bänken und bereiten Beete vor. Wir haben das Tun fotografisch festgehalten.

Welche Bäume fallen, welche eine Gnadenfrist bekommen und welche durch besondere Maßnahmen erhalten werden, darüber befindet Baumbegutachterin Silke Wolf mit Hilfe eines Bohrwiderstandsmessers (Resistograph), der die Dichte des Holzes misst und zeigt, wie das Innere des Stammes aussieht. Im Stadtpark erfolgen darüber hinaus Abstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde – „unter anderem darüber, ob Stümpfe gefällter Bäume stehen bleiben oder entfernt werden, oder ob und wo nachgepflanzt wird“, so Wolf. Zwar seien bei manchen Bäumen Untersuchungen und Gutachten externer Fachfirmen unumgänglich, wie zuletzt bei einer Eiche im Park oder der Lutherbuche auf dem Hof der Oberschule. Allerdings habe die angeschaffte moderne Technik schon mehrere tausend Euro genau dafür einsparen geholfen. „Ich bin ja keine Hellseherin. Da ist dieses Gerät schon eine tolle Hilfe“, gibt sie zu.

Nachwuchs fehlt: Viele wollen sich nicht die Hände schmutzig machen

Rund um eine stattliche Eiche mit gespaltenem Stamm verschneidet Silke Wolf einige konkurrierende Jungbäume am Eulensteg. Mehrere Gurte sind zwischen den oberen Ästen des alle anderen überragenden Baums gespannt. „Die Kronensicherung ist ein wichtiges Werkzeug, um solche stolzen Gehölze an solchen belebten Stellen stabil zu halten“, sagt Silke Wolf. Zwischen Gleisen der Döllnitzbahn und dem Weg für Fußgänger und Radfahrer, unweit des Abzweigs zum Europäischen Jugendcamp, sei besondere Vorsicht geboten. „Stünde der Baum frei und mitten auf einer Wiese, bedürfe es dieses Aufwands nicht“, so Wolf. Genau wie im Stadtpark habe die Sicherheit der Passanten und Fahrgäste oberste Priorität. Zur Vereinfachung der Kronensicherung greife ein europaweit einheitliches System: Verschiedenfarbige Gurte stehen jeweils für das Jahr, in dem sie gespannt wurden. So wissen auch Firmen von außerhalb sofort, wann die Krone zuletzt gesichert wurde, verdeutlicht Silke Wolf.

Frank Freimuth zersägt gefallene Buchen im Stadtpark Quelle: Christian Kunze

Auf der Fahrt stadtauswärts quert an einer Ampel in der Wermsdorfer Straße eine Gruppe Kindergartenkinder die Fahrbahn. Das veranlasst Kathleen Teschmit, über den Nachwuchs nachzudenken. „Wir haben da Sorge, wie viele andere auch. Bei den Knirpsen ist es noch nicht so weit, die entscheiden sich morgen wieder neu. Aber viele potenzielle Auszubildende und Arbeitskräfte wollen sich einfach nicht mehr die Hände schmutzig machen und bei Wind und Wetter draußen sein, was bei uns aber unvermeidbar ist.“ Dafür gelte es zu sensibilisieren – genau wie für weitere Hintergründe der Arbeit im „grünen“ Bereich. Kritik am vermeintlichen „Kahlschlag“ höre die Leiterin ebenso oft wie den Vorwurf offenbar kurzsichtigen und unüberlegten Handelns. Deshalb sei es wichtig, stetig zu erläutern, warum man so handele.

Äste müssen weichen, wenn es die Verkehrssicherheit erfordert

Nicht nur Stadtgebiet und Zentrum bedürfen der Aufmerksamkeit der Stadtgärtnerei. Die Fahrt über Altoschatz und Thalheim endet am Zubringer der Allee nach Limbach. Die nach der Wende gepflanzten Linden treiben auf der gesamten Stammhöhe aus – eine schön anzusehende, aber nicht zu unterschätzende Laune der Natur. „Hier haben wir begonnen, die überschüssigen Äste komplett zu entfernen und werden es schrittweise bei allen weiteren tun – im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Das ist kein böser Wille, sondern im Sinne der Verkehrssicherheit, denn das Laub behindert auf der schmalen Fahrbahn die Sicht, vor allem in den Kurven“, so Teschmit.

Letzter Halt der Tour ist das Wohngebiet in Oschatz-West. Der Fußweg Am Langen Rain soll erneuert werden. „Dafür müssen wir die Hecke ein wenig zurückschneiden. Wir entfernen auf keinen Fall alles, hier wird wieder etwas sprießen -und keinesfalls Unkraut“, beruhigt sie um das städtische Grün besorgte Anwohner, von denen es nicht gerade wenige gäbe.

Das Oschatzer Stadtgrün Die Wechselbepflanzung der Oschatzer Stadtbeete summiert sich auf eine Fläche von etwa 500 Quadratmetern und wird zwei Mal im Jahr bepflanzt. Die Beete der Dauerbepflanzung sind insgesamt 20 000 Quadratmeter groß. Je nach Witterung werden diese zwei bis vier Mal im Jahr gepflegt und gegossen. Das Wasser dafür wird aus zwei Tiefbrunnen gespeist. Die städtischen Rasenflächen werden auf sechs Hektar intensiv – mit vier bis sieben Pflegegängen pro Jahr bewirtschaftet. Der deutlich größere Anteil – rund 15 Hektar – ist extensiv bewirtschaftet und bedarf ein bis zwei Pflegegängen pro Jahr. Für alle Aufgaben, die zu bewältigen sind, hat die Stadtgärtnerei ein jährliches Budget von 3000 Euro zur Verfügung, Anschaffungen, Wartung und Reparaturen nicht eingerechnet. Separate Mittel für Baumpflanzungen gibt es nicht.

Von Christian Kunze