Urlaub in der Heimat: Im Bungalowdorf Olganitz sind fast alle Quartiere ausgebucht

Olganitz

„Aktuell ist alles super“, sagt Thomas Dittmann, Leiter des Schullandheimes Olganitz zufrieden. Seit die Vorschriften es wieder erlauben, ist hier wieder regulär geöffnet. Und das mit allen Hygienemaßnahmen, wie Einbahnstraße, regulierten Benutzerzahlen auf den Toiletten und mit einem umgestalteten Speiseraum. „Bei uns gibt es nun kein Buffet mehr, sondern die Besucher bekommen ihr bestelltes Frühstück an den Tisch. Mundschutz muss bis zum Tisch aufgesetzt werden. Wie eben auch in allen Gaststätten“, erklärt er.

Mehr Familien als sonst

Viele Familien sind momentan in den Bungalows. „Wir merken zur Zeit, dass regionaler Urlaub in diesem Jahr sehr gefragt ist. Es sind mehr Familien als sonst bei uns.“ Insgesamt 16 Bungalows können in Olganitz „bezogen“ werden. Bis zum Ende der Ferien sind fast alle Bungalows belegt. Kurzentschlossene können versuchen, noch ein Plätzchen zu erwischen, aber das Schullandheim ist so gut wie ausgebucht.

Camping ist noch möglich

Was noch möglich ist, sind Camper mit Zelt und Wohnwagen. Auch wer schon seit langem reserviert hat, musste nicht stornieren. „Wer drin stand, stand drin. Storniert werden musste nur, wenn es direkt verboten wurde beziehungsweise konnten auch die Schulklassen – coronabedingt – leider nicht kommen. Diejenigen, die für September gebucht haben, dürfen alle hier sein. Auch die Schulklassen, wenn es nicht direkt vom Schulleiter verboten wird.“

Veranstaltungen wieder möglich

Auch Veranstaltungen sind hier wieder möglich. Dafür hat Thomas Dittmann ein optimales Hygienekonzept. Bestellungen gibt es wieder. Darüber sind er und sein Team sehr froh.

„Alles was geht, wird gemacht. Wir erstellen dafür passende Hygienekonzepte. Den Mehraufwand tragen wir gerne. Bis zu 50 Leuten ist das gar kein Problem. Seit Kurzem sind auch wieder Veranstaltungen bis 100 Leuten gestattet“, betont der Leiter. Auch wenn das vor einiger Zeit noch ganz anders aussah. So bedauert er noch sehr, dass das große Pfingstcamp nicht stattfinden konnte. Und natürlich hat auch das Schullandheim-Team eine schwere Zeit mit Kurzarbeit und Einbußen hinter sich. Doch Angst, dass sie die Türen für immer schließen müssen, hatten sie nicht.

Hoffnung auf 2021

Sollte es im nächsten Jahr eine ähnliche Situation geben, wüssten sie nicht, wie sie damit umgehen könnten. Doch diesen Gedanken schieben sie von sich. Denn aktuell haben sie alles gut unter Kontrolle. Täglich werden die Änderungen verfolgt, die Konzepte den aktuellen Auflagen angepasst. „Auch die Leute werden immer entspannter. Es gab mal eine Phase, in der man genau spürte, dass die Leute Angst haben. Das ist deutlich weniger geworden. Ob das so bleibt, werden wir sehen. Wir waren schon immer ein optimistisches Team und hoffen, dass wir auch diese Phase gut überstehen werden. Und die Leute freuen sich, dass sie hier sein können“, sagt Thomas Dittmann.

Von Kristin Engel