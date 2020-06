Oschatz

In diesem Jahr wurden so einige Reisepläne von der Corona-Pandemie durchkreuzt. Urlaub im eigenen Land heißt für viele die Alternative. Während sich mancherorts die Buchungsanfragen häufen, macht sich der steigende Inlandstourismus in Oschatz und Umgebung nicht gerade bemerkbar. Im Gegenteil: Die Situation ist für viele Hotels und Pensionen sehr schwer.

„Kaum jemand kommt nach Oschatz um Urlaub zu machen“

„ Oschatz ist keine Urlaubsregion“, sagt Kathleen Weber. Die Inhaberin der gleichnamigen Pension vermietet Zimmer und Ferienwohnungen in unmittelbarer Nähe zum Oschatzer Stadtkern. „Für den Urlaub wollen die Leute lieber an die Ostsee oder in die Berge“, sagt sie. Unter der Woche würden Bauarbeiter bei ihr übernachten, alle Privatvermietungen seien aber bis August storniert. Denn die Anlässe für Besuche in der Stadt, wie Familienfeiern, Klassentreffen oder Hochzeiten, wurden größtenteils abgesagt oder erstmal verschoben.

Ähnlich schildert auch Petra Spiering ihre Situation. In ihrer Pension „City“ macht sich der Ausfall der Feiertage bemerkbar. „Bei mir wurden Reservierungen bis zum 23. Dezember storniert“, erzählt sie. Vermehrte Buchungsanfragen durch steigenden Inlandstourismus kann sie nicht verzeichnen. Im Gegenteil. „Kaum jemand kommt nach Oschatz, um Urlaub zu machen. Wir sind nicht das Erzgebirge oder Sächsische Schweiz. Oschatz ist keine Urlaubsregion“, so Petra Spiering. Die Gäste würden für Verwandtschaftsbesuche oder zu Familienfeiern anreisen und jetzt in Corona-Zeiten eben nicht.

Touristische Vermarktung fehlt

Dennoch gibt es mit der Dahlener Heide und dem Wermsdorfer Wald durchaus attraktive Ausflugsziele in der Umgebung. Zusätzlich kann die Nähe zu Leipzig und Dresden punkten. Das Hotel Seehof in Wermsdorf hat mit seiner schönen Lage am Döllnitzsee, dem Schloss Hubertusburg und den Wäldern in der Umgebung eigentlich beste Voraussetzungen, um Urlauber in die Region zu locken. Doch auch hier gibt es in diesem Jahr keine vermehrten Anfragen, wie Geschäftsführerin Dagmar Schwarze berichtet. Die Region sei touristisch wenig erschlossen, auch würde eine entsprechende Vermarktung fehlen. Zur Zeit würden viele Menschen eher auf Urlaub verzichten. „Gerade ältere Menschen sind verunsichert und bleiben lieber zu Hause“, so Dagmar Schwarze. Eine schwierige Situation, weil auch Veranstaltungen wie Familienfeiern und Tagungen in den letzten Wochen weggebrochen sind.

Unsicherheit, wie sich die Lage entwickelt

Auch das Ferienhotel Wiesenhof in Schmannewitz hofft auf steigende Besucherzahlen. „Wir können noch nicht sagen, wie es sich entwickeln wird“, sagt Inhaberin Claudia Großert. Diese Unsicherheit schildert auch Stephan Süß. „Wir können noch keine Prognose abgeben“, sagt der Hoteldirektor vom Gasthaus „Zum Schwan“. Auf steigende Besucherzahlen hoffen alle. Würden sich doch ein paar Urlauber in die Region verirren – sie wären sehr willkommen.

Von Lilly Günthner