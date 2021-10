Ursache für Stromausfall in Dahlen und Wermsdorf gefunden

Dahlen/Wermsdorf

Die Ursache für den stundenlangen Stromausfall am Donnerstagabend in Teilen von Dahlen und Wermsdorf steht inzwischen fest. Nach Angaben des Energieversorgers ging die Störung weder auf einen Unfall noch eine mutwillige Zerstörung zurück. Das hatten zunächst einige Stromkunden vermutet – womöglich noch unter dem Eindruck des großen Ausfalls vor kurzem in Dresden, bei dem ein Ballon die Versorgung lahmgelegt hatte.

Kaputtes Kabel war Auslöser

Tatsächlich sei ein kaputtes Kabel in der Börlner Karl-Marx-Straße Auslöser für die Störung gewesen, teilte Cornelia Sommerfeld von der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mit. „Fremdeinwirkung lag nicht vor“, so die Sprecherin. Nach einer umfangreichen Kabeldiagnose habe Mitnetz Strom den Schaden am darauffolgenden Tag repariert. Dafür mussten rund drei Meter Kabel ausgetauscht werden.

Fast 1700 Kunden im Dunkeln

Zwischen 19.18 und 21.45 Uhr war am Donnerstag in mehreren Ortsteilen von Dahlen und Wermsdorf der Strom ausgefallen. Insgesamt saßen dabei fast 1700 Kunden im Dunkeln. Auch wenn die Ursache da noch nicht feststand, konnte durch das Umschalten auf andere Leitungen dafür gesorgt werden, dass in den betroffenen Haushalten der Strom möglichst schnell wieder da war.

Von Jana Brechlin