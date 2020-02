VIP Bodygard predigt über Nächstenliebe in Schweta

Schweta

„Es könnte sein, dass einige von Ihnen weinen. Das ist okay,“ sagt Michael Stahl zu Beginn der Veranstaltung zu den Gästen. Das ist doch mal eine Message! Im Verlauf des Abends schaffte er es ihre „Knöpfe zu drücken“.Rund 50 Eltern hatten sich am Dienstag in der Turnhalle der Grundschule „Apfelbaum“ versammelt.

Organisiert wurde dieser thematische Elternabend im Rahmen der Projekttage zum Thema „Mobbing“ von der Evangelischen Werkschule Naundorf. Stahl war als Bodygard und Lehrer für Selbstverteidigung angekündigt, der über den Umgang mit Versagen und Schuld sprechen sollte.

„NEIN, ich bin in keiner Sekte“

Nun ja, die Vorankündigung war irreführend, in Anbetracht dessen, was an diesem Abend geboten wird. Ein Blick auf seine Homepage wäre aufschlussreicher gewesen. Denn dort steht: „Weil ich das immer wieder gefragt werde: NEIN, ich bin in keiner Sekte“, Gott und Jesus selbst seien der Mittelpunkt seines Lebens.

Der gläubige Charismatiker wirkt dennoch wie ein sehr spezieller Prediger, als er von seinen Weg zu Jesus berichtet, wie er lernte, Liebe auszusprechen und dass misslungenen Beziehungen auf einen Mangel an Vaterliebe zurückzuführen seien.

Lustige Sprüche wechseln sich mit Predigten ab

Lustige Sprüche wie „Echte Männer können weinen, außer bei GZSZ, Germany’s next Topmodel oder so ein Quatsch“, wechseln sich ab mit Predigten wie „Wenn in der Familie keine Liebe vorherrscht, wie sollen dann die Länder Frieden schließen?“.

Umrahmt wird das eigentümliche Schauspiel von Plakaten, auf denen das Unfallauto seiner Frau, der alkoholsüchtige Vater kurz vor seinem Tod oder sich umarmende Zwillingsfrühchen im Brutkasten abgebildet sind. Letzteres sei für Stahl übrigens ein Zeichen für die Existenz Gottes.

Willkommen in den 1950ern!

Auch über die Sehnsüchte spricht der Bodyguard. Mädchen wollten mit der Mutter oder Oma shoppen, kochen und Jungs wollten mit den Vätern toben, angeln, so Stahl. Willkommen in den 1950ern!

Seine Rede endet mit einem Gebet. Was die durchaus beeindruckten Eltern an diesem Abend mitnehmen, ist die Botschaft, dass ihre möglicherweise gemobbten Kinder ihren Peinigern nur mit Liebe begegnen müssten. Dann wird alles gut.

Von psz