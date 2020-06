Vandalismus im Wermsdorfer Waldklassenzimmer

Wermsdorf/Oschatz

Hier ist Wolfgang Niemann in seinem Element. Im Kulturlandschaftsmuseum mitten im Wermsdorfer Wald kennt der 66-Jährige jeden Baum und jeden Stein. Einen Teil seines Wissens gab der Vorsitzende der Friedrich-Gustav-Klemm-Gesellschaft am Mittwochabend an 17 Mitglieder des Oschatzer Geschichts- und Heimatvereins während einer zweistündigen Führung durch das Kulturlandschaftsmuseum weiter.

Dorf Nennewitz mitten im Wald

Wo heute große Laub- und Nadelbäume ihre Schatten werfen, sah es zwischen den Jahren 1200 und 1400 noch ganz anders aus. Deutsche Siedler rodeten Teile des Waldes und legten hier das Dorf Nennewitz an, das aber Ende des 14. Jahrhunderts wieder verlassen wurde.

Unter Leitung von Professor Gerhard Billig, der 2019 im Alter von 91 Jahren gestorben ist, fanden ab 1968 hier Ausgrabungen statt. Dabei kamen unter anderem die Reste einer um 1220 errichten Dorfkirche, einer Turmhügelburg und eines Friedhofes zum Vorschein.

Grundriss der Dorfkirche rekonstruiert

Die Mitglieder der Friedrich-Gustav-Klemm-Gesellschaft – aktuell sind es 94 – haben in den vergangenen Jahren den Grundriss der Dorfkirche rekonstruiert, das Mauerwerk der Turmhügelburg nachgestaltet, ein Waldklassenzimmer am Parkplatz Kirchenteich angelegt und Informationstafeln an wichtigen Punkte des Kulturlandschaftsmuseums aufgestellt.

Erhalt und der Pflege des Museums unter freiem Himmel

Seit dem Jahr 2014 dürfen die Vereinsmitglieder nicht mehr graben – obwohl hier noch jede Menge Zeugen der Geschichte unter der Erde liegen. „Wenn wir hier alles ausgraben wollten, müsste ich 150 Jahre alt werden“, sagte Niemann. Weil die Hobby-Archäologen nicht mehr zum Spaten greifen dürfen, widmen sie sich nun ganz dem Erhalt und der Pflege des Museums unter freiem Himmel. Umso mehr ärgern sich die Vereinsmitglieder über mutwillige Zerstörungen, wie sie jetzt am Waldklassenzimmer entdeckt wurden. Vermutlich waren es frustrierte Fußballfans, die hier Schriftzüge wie „Vandals Dynamo“ hinterlassen und versucht haben, die Holzbänke anzuzünden. „Als wir das gesehen haben, waren wir ziemlich entsetzt“, sagt Niemann.

Sommerlager mit Abstandsregeln

Auch beim diesjährigen Sommerlager des Vereins, für das wahrscheinlich ab 20. Juli die Zelte aufgebaut werden gibt es also jede Menge zu tun. Ein Hygienekonzept sei bereits eingereicht worden. Mit den Abstandsregelungen werde es jedenfalls kein Problem geben, sagte Niemann. Im Wermsdorfer Wald gibt es genügend Platz.

Von Frank Hörügel