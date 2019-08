Oschatz

Die Ausstellung über die Staatssicherheit in Oschatz wird noch bis Ende September im Stadt- und Waagenmuseum zu sehen sein. Jetzt haben sich auch direkt Betroffene, nämlich Mitglieder der Vereinigung für die Opfer des Stalinismus, die Ausstellung angeschaut und gelobt. Lobenswert ist vor allem der Mut, das Thema anlässlich des 30. Jubiläums der Friedlichen Revolution erneut aufzugreifen und der Öffentlichkeit vor Augen zu führen. In der Vergangenheit hatten sich bereits zwei Ausstellungen mit dem Thema beschäftigt. Doch keine der bisherigen Schauen war so aufschlussreich. In bemerkenswerter Kleinarbeit hat Museumsleiterin Dana Bach Fakten und Exponate zusammengetragen, um das Thema möglichst anschaulich darzustellen. Das ist ihr gelungen. Ob es ihr auch gelingt, aus der Ausstellung heraus in den nächsten Jubiläumswochen auch einen öffentlichen Diskurs zur Aufarbeitung der Stasivergangenheit in Oschatz zu entfachen, darf wohl bezweifelt werden. So wird die Thematik „ Staatssicherheit in Oschatz“ wieder von der Bildfläche verschwinden, um beim nächsten Jubiläum in fünf Jahren wieder aufzuploppen.

Von Hagen Rösner