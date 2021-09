Region

Der Abwasserverband Untere Döllnitz will 2022 volles Rohr weiter investieren, Kanäle erneuern und Geld in Anlagen stecken. Die Verbandsversammlung votierte einstimmig für das Investitionsprogramm. Verbandschef Frank-Peter Streubel erläutert die Maßnahmen.

Oschatz I: Auf der Kläranlage Oschatz soll der Sandfang ertüchtigt werden. Die Maßnahme war schon 2020 geplant, konnte aber nicht umgesetzt werden. „Es besteht Handlungsbedarf, an mehreren Stellen tritt Wasser aus“, so Streubel. Normalerweise sind solche Vorrichtungen zum Sauberhalten des Wassers nach 20 Jahren abgeschrieben, besagter Sandfang stammt aus dem Jahr 1964 und wurde bisher nur repariert. Ein Ingenieurbüro ist mit der Planung beauftragt.

Oschatz II: Die Erneuerung der Abdeckung eines Ausgleichsbehälters der Kläranlage ist eine Forderung der Unteren Wasserbehörde. Zuletzt kam es in dem 800 Kubikmeter fassenden Behälter vermehrt zu Algenbildung. Die bisherige Zeltbahn ist 20 Jahre alt. Derzeit werden Angebote eingeholt.

Beim Kanalbau arbeitet der Verband zuverlässig mit regionalen Firmen zusammen. Hier zu sehen der Inhaber der ADW-Tiefbauingenieur GmbH Gaunitz Daniel Ludewig mit Yvonne Häschel vom Verband und Martin Gargulla von der örtlichen Bauaufsicht bei einer Beratung in der Oststraße Oschatz. Quelle: Christian Kunze (Archiv)

Oschatz III: In der Straße „Am Stadtgut“ sollen Mischwasserkanäle erneuert werden.

Naundorf: Die Optimierung der Kläranlage in Naundorf ist nötig, weil inzwischen mehr Einwohner davon profitieren. Ausgelegt ist sie für 400, mittlerweile sind es gut 600. „Die Grenze ist erreicht“, so Streubel. Ein Ingenieurbüro empfiehlt nach Wirtschaftlichkeitsvergleich eine neue Gebläsestation mit leistungsfähigeren Gebläsen als bisher.

Leuben: Die Erneuerung des Mischwasserkanals in Naundorfer Straße und Waldstraße im Oschatzer Ortsteil hat der Verband seit zehn Jahren im Plan – und schiebt sie immer wieder auf. „Wir sind hier abhängig vom Landkreis, der die Straße erneuern möchte und wollen im gleichen Atemzug tätig werden“, so Streubel. Ein Fördermittelbescheid liegt dafür jedoch noch nicht vor.

Merkwitz: Der Regenwasserkanal unter der Ortsdurchfahrt soll im Zuge des noch ausstehendes Straßenbaus erfolgen. „Wir warten hier genau wie die Merkwitzer auf ein Signal des zuständigen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr beim Freistaat“, so Streubel. Wann der Ausbau erfolgt, sei ungewiss.

Bei zahlreichen Maßnahmen ist der Verband anhängig vom Straßenbau des Freistaates Sachsen. Quelle: Christian Kunze

Dahlen: Der Mischwasserkanal in der Wurzener Straße ist eine „anspruchsvolle Maßnahme“. Rund 800 Meter Betonkanal „aus grauer Vorzeit“ sollen erneuert werden. „Nahezu jedes Jahr ist in der Vergangenheit dort etwas zu reparieren gewesen.“ Das zeigte Streubel anhand einer Liste entsprechender Ausbesserungen auf. Diesem Flickwerk wolle man ein Ende setzen – im Zuge des Straßenbaus des Freistaats.

Laas: Der Regenwasserkanalbau auf der Hauptstraße im Liebschützberger Ortsteil ist gekoppelt an den Straßenbau – und dieser wiederum auf der Warteliste der Investitionen des Freistaats. Nach einer Videobefahrung der Kanäle wurde zunächst eine Reparatur erwogen und dann in Abstimmung mit Planern wieder verworfen. Die Ausschreibung muss bis November erfolgen. „Wir stimmen uns mit dem Landkreis ab und hoffen, im März kommenden Jahres bauen zu können“, so Streubel.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Borna: Die Pumpstation im Liebschützberger Ortsteil soll teilweise erneuert werden.

Schmannewitz: Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr bereit die Planung für den Bau der Ortsdurchfahrt vor. „Wir sind angehalten, hier zuzuarbeiten, ob und was wir investieren wollen. Ich rechne nicht mit einem Baubeginn vor August 2022. Womöglich kommen wir erst 2023 zum Zug. Reserven gilt es dennoch zu generieren, da die Maßnahme bei uns 2022 nicht vorgesehen ist“, so Streubel. Das müsse bei der Planung berücksichtigt werden.

Von Christian Kunze