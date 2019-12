Verband „Untere Döllnitz“ beschließt neue Gebühren ab Januar 2020

Region

Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Untere Döllnitz beschloss jetzt in öffentlicher Sitzung einstimmig eine Anpassung der Gebühren, geltend ab dem 1. Januar 2020. Das Gros der Gebühren steigt, wenige bleiben gegenüber der bisherigen Summe gleich oder werden geringer (siehe Kasten).

Gebühren ab 2020 (in Euro) Niederschlagswassergebühr (Quadratmeter/Jahr): Liebschützberg, Naundorf, Oschatz: 0,46 (alt 0,37), Dahlen: 1,21 (alt 0,88); Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter: Liebschützberg, Naundorf, Oschatz: 1,79 (1,66), Dahlen: 3,36 (3,89; Grundgebühr Schmutzwasser zentral (Wohneinheit/Monat): Liebschützberg, Naundorf, Oschatz: 9,24 (8,65), Dahlen: 8,75 (8,75); Verbrauchsgebühr Schmutzwasser dezentral (Kubikmeter): Liebschützberg, Naundorf, Oschatz: 1,57 (1,22), Dahlen: 1,53 (1,25); Grundgebühr Schmutzwasser dezentral (Wohneinheit/Monat) Liebschützberg, Naundorf, Oschatz: 7,33 (6,74), Dahlen: 4,07 (3,58); Entsorgung Kleinkläranlage (Kubikmeter): 45,06 (39,98); Entsorgung abflusslose Grube (Kubikmeter): 16,62 (18,30).

Verbandsgeschäftsführer Frank-Peter Streubel betonte, die Anhebung sei nötig, um die Aufgaben der fachgerechten Abwasserentsorgung weiterhin kostendeckend bewältigen zu können. „Der Finanzierungsdruck steigt jährlich. Seit über zehn Jahren erhalten wir keine Fördermittel mehr für Investitionen und müssen diese selbst über Kredite finanzieren. Die daraus resultierenden Kosten für Abschreibungen und Zinsen entstehen nur, weil eine Anlage existiert“, begründet er.

Investitionen im Verbandsgebiet

Die Anpassung erfolgt auf Grundlage einer Gebührenkalkulation für die kommenden vier Jahre. Kostenintensive Investitionen im Verbandsgebiet in den vergangenen Jahren waren unter anderem der Kanalbau in der Oststraße, Dresdener Straße oder Mühlberger Straße im Stadtgebiet Oschatz, ferner schlagen bevorstehende Kanalbauarbeiten in der Buchaer Straße in Schmannewitz (Stadt Dahlen), der Ortsdurchfahrt Gastewitz (Gemeinde Naundorf) oder der Ortsdurchfahrt in Borna (Gemeinde Liebschützberg) zu Buche. Ein weiterer Faktor, der die Gebühren ansteigen lässt, ist die demografische Entwicklung: Da die Einwohnerzahl des Verbandsgebiets sinkt, verteile sich die Gebührenlast auf immer weniger Schultern.

Kanalbau in der Oschatzer Ostraße Quelle: Christian Kunze

Die Ableitung und Reinigung eines Kubikmeters Schmutzwasser in einer Anlage im Verbandsgebiet kostet durchschnittlich 4,12 Euro. „Vergleichen Sie das mal mit dem Preis für 1000 Flaschen Mineralwasser“, sagt Geschäftsführer Streubel und gibt ein weiteres praxisnahes Rechenbeispiel: „Ein Dreipersonenhaushalt in Oschatz mit einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 87 Kubikmetern im Jahr zahlt ab 1. Januar 2020 etwa 20 Euro pro Jahr mehr. Das entspricht 55 Cent pro Person und Monat.“

Von Christian Kunze