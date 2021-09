Verband Untere Döllnitz veröffentlicht Wasser-Zeitung nur noch digital

Region

Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes „Untere Döllnitz“ hat jüngst den Jahresabschluss für das Jahr 2020 festgestellt. Mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 595 607,18 Euro wird der Verlustvortrag aus den Vorjahren getilgt und in Höhe von 379 348,96 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Abschlussprüfung der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Komm-Treu GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu keinen Einwendungen geführt. Das bestätigte der beauftragte Prüfer des Unternehmens, Thomas Schmechel, den Räten zur Sitzung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen bis einschließlich Montag, den 11. Oktober, während der Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle des Abwasserverbandes, Mannschatzer Straße 38, 04758 Oschatz aus und können eingesehen werden. Dafür ist jedoch eine Anmeldung erforderlich, Telefon 03435 66690 oder Mail an info@abwasserverband.org.

Der Entwurf der Haushaltssatzung samt Wirtschaftsplan für das kommende Jahr liegt ebenda vom 4. bis 14. Oktober aus und kann unter den gleichen Voraussetzungen eingesehen werden. Einwohner des Verbandsgebietes und Abgabepflichtige können bis einschließlich 26.Oktober Einwendungen gegen den Entwurf erheben. Über fristgerecht erhobene Einwendungen beschließt die Verbandsversammlung dann in öffentlicher Sitzung.

In der jüngsten Sitzung der Verbandsversammlung wurden zudem einige Satzungsänderungen beschlossen. Neben internen Neuregelungen zur verbesserten Kommunikation des Verbandes mit Behörden, Straßenbaulastträgern und anderen Institutionen fällt darunter eine wesentliche Neuerung für Kunden: Ab dem Jahr 2022 wird es keine gedruckte Wasser-Zeitung mehr geben. Dem Beispiel anderer Abwasserverbände und des Landkreises folgend, wird künftig die einzig verbindliche Bekanntmachungsform ein eigenes elektronisches Amtsblatt sein. „Parallel zu der elektronischen Veröffentlichung wird über Neuigkeiten rund um den Abwasserverband, wie auch schon bisher, in den Amtsblättern der Mitgliedsgemeinden, der Lokalpresse oder per Newsletter informiert“, präzisiert Verbandssprecherin Ricarda Wohllebe.

Die Informationen der bisherigen Wasserzeitung werden künftig im Internet unter www.abwasser-oschatz.de veröffentlicht.

Von Christian Kunze