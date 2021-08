Verdacht auf Brandstiftung in Wermsdorfer Wohnhaus

Oschatz

Gleich an mehreren Stellen war am Montagabend in Wermsdorf ein Wohnhaus in Brand geraten. Zum Glück stand das Gebäude leer, Menschen wurden nicht verletzt. Dennoch hatten knapp 50 Kameraden von vier Feuerwehren mehrere Stunden damit zu tun, das Feuer zu löschen. Besonders heikel: Durch die starke Rauchentwicklung, konnten die Helfer im Inneren des Hauses so gut wie nichts sehen.

Schon bei der Ankunft zeigte sich beim Blick durch die Fenster, dass es innen an verschiedenen Stellen brannte. Quelle: privat

Um 21.05 Uhr wurden die Feuerwehren in Wermsdorf, Luppa, Mahlis und Malkwitz/Calbitz alarmiert, weil in der Oschatzer Straße, in der Ortsmitte, ein Gebäude in Flammen stand. Schon bei der Ankunft war der Feuerschein durch die Fenster zu sehen – und auch, dass sich der Brand nicht nur auf einen Raum konzentrierte. „Es gab mehrere Brandherde vom Erdgeschoss bis zum Dachstuhl“, beschrieb Einsatzleiter Stefan Köhler von der Wermsdorfer Wehr das Szenario, das sich den Kameraden bot. Neben den 48 Helfern der Wehren waren auch der Rettungsdienst und die Polizei nach Wermsdorf ausgerückt.

Benachbarte Häuser schützen

Während ein Trupp zum Löschen in das Haus ging, begannen die übrigen Helfer damit, eine sogenannte Riegelstellung einzurichten. Dabei wird das Löschwasser gezielt eingesetzt, um ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude zu verhindern. „Das war hier dringend nötig“, wies Stefan Köhler auf die dichte Bebauung zu den Nachbargrundstücken hin.

Keine Sicht im dichten Rauch

Währenddessen hätten die Feuerwehrleute im Gebäude Schwerstarbeit geleistet. „Die Kameraden sind mit Atemschutzausrüstung vorgerückt und mussten sich in stark verqualmten Räumen orientieren. Das ist alles andere als leicht, weil man wirklich die Hand vor Augen nicht sieht“, berichtete der Einsatzleiter.

Der Einsatzort in der Oschatzer Straße. Quelle: privat

Wichtige Unterstützung leistete hier eine Wärmebildkamera. Außerdem gelte in solchen Fällen ständiger Kontakt zu Vorder- und Hintermann. „Zur Not geht das mit der Hand am Stiefel des nächsten Kameraden und dann müssen die Leute vorwärts kriechen. Zur Orientierung wird eine Leine durch die Räume gelegt oder sie hangeln sich am Schlauch zurück.“

Heikler Einsatz in altem Gebäude

Oberstes Gebot bei Einsätzen dieser Art sei die Eigensicherung und die Gesundheit der Feuerwehrleute. „Es gab keine Zwischenfälle und alles hat gut geklappt“, war Stefan Köhler anschließend erleichtert. Dabei könnten alte Häuser wie das am Einsatzort durchaus zu einer heiklen Mission werden. „Allein die Holzdecken und die alte Holztreppe bergen Gefahren. Bei einem Feuer weiß keiner, wie lange die halten“, sagte er. Ein Hausbrand von diesem Ausmaß sei im Wermsdorfer Gebiet allerdings selten. „Das hatten wir schon lange nicht mehr – zum Glück.“

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Nach restlichen Löscharbeiten und einem Kontrollgang habe der Einsatz gegen Mitternacht beendet werden können, so Köhler. Weshalb es zum Feuer in der Oschatzer Straße kam, ist noch unklar. Wie die Polizei mitteilte, sind wegen des Anfangsverdachts der Brandstiftung Ermittlungen eingeleitet worden. Dazu gehört, dass ein Brandursachenermittler das Gebäude unter die Lupe nimmt.

Von Jana Brechlin