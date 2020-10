Oschatz

Sie sehen schmuck aus in ihrer einheitlichen Kleidung. Sie, das sind die Mitarbeiter der Oschatzer Tafel. Zur Dankeschönveranstaltung des Vereins am Freitagabend haben sie sich erstmals in ihrer blauen Berufsbekleidung mit dem Vereinslogo präsentiert. „Möglich wurde das durch eine Spende des Lionsclubs“, erklärt Karltheodor Hutter, seit rund einem Jahr Vorsitzender des Oschatzer Tafelvereins. Zweitausend Euro umfasst die Spende, getragen von den Oschatzer Lions und dem Lionsclub Deutschland. Neben der Kleidung konnte auch ein Wäschetrockner für die Berufsbekleidung angeschafft werden. Beides zusammen sind wichtige Punkte im Corona-Hygienekonzept des Vereins, um auch in Pandemiezeiten Sozialschwachen weiter helfen zu können. Lions-Präsident Thomas Schlechte und weitere Mitglieder freute, dass die Spende gut angelegt ist.

In der Kleiderkammer der Tafel Quelle: Bärbel Schumann

Alle Lions sowie andere Unterstützer, ehrenamtliche Helfer und die Mitarbeiter des Vereins hatte der Vorstand am Freitagabend eingeladen, um Danke zu sagen, aber auch, um Einblicke in die Arbeit des Vereins zu gewähren. Da hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Die Kleiderkammer im Dachgeschoss ähnelt einem gut aufgestellten Warenhaus, wo Bedürftige für einen kleinen Obolus vieles Nützliche finden.

