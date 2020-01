Oschatz

Nach Schmierereien in der Lichtstraße in Oschatz ermittelt die Polizei wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung. Wie die Polizei berichtete, hatten unbekannte Täter an einem Gebäude Graffitis angebracht. Die Tags zeigen demnach verfassungsfeindliche Symbole.

Ereignet hat sich die Tat laut Polizei in der Zeit zwischen dem 23. Dezember, 18 Uhr, und dem 6. Januar, gegen 13 Uhr.

Von lvz