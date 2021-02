Verfolgungsjagd in Dahlener Heide: 15-Jähriger braust mit Moped vor Polizei davon

Dahlen

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich am Dienstagnachmittag ein Mopedfahrer geliefert. Polizeibeamten war kurz vor 15 Uhr auf der Straße zwischen Sitzenroda und dem Dahlener Ortsteil Ochsensaal ein Kleinkraftrad aufgefallen, das ohne Kennzeichen in Richtung Ochsensaal fuhr. Wie die Polizei berichtete, fuhren die Beamten dem Mopedfahrer hinterher und setzten Signal zum Anhalten, um das Fahrzeug zu kontrollieren. Der Fahrer habe das Signal allerdings ignoriert und sei erst in Richtung Sitzenroda und dann weiter auf einem Waldweg in Richtung Schmannewitz geflüchtet.

In den Weg gestellt

Die Beamten verloren das Fahrzeug aus den Augen, entdeckten es aber gegen 15.20 Uhr wieder – nun auf einer Wiese. Sie stellten sich dem Fahrer, der gerade aufsitzen und losfahren wollte, in den Weg.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wie sich herausstellte, handelte es bei dem Fahrer um einen 15-Jährigen, der keine Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrades besitzt, berichtete die Polizei weiter. Zudem habe kein Versicherungsschutz für das Moped bestanden. Nun werde wegen eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Von LVZ