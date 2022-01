Mügeln

Nach Cavertitz, Borna, Hof und Dahlen bot der Kreisverband Nordsachsen des Deutschen Roten Kreuzes gestern auch eine Impfaktion in Mügeln an. Den Mügelnern stand es natürlich frei, zum Auffrischen oder Anlegen ihres Corona-Schutzes in eine der anderen Kommunen oder in die Impfstation, die im Oschatzer „O“ eingerichtet ist, zu fahren. Man musste auch nicht Mügelner sein, um sich dort im Bürger- und Ratssaal impfen zu lassen.

Dass das Mügelner Rathaus saniert wird, ist beim Impfen selbst nicht zu spüren. Wer allerdings durch die große Rathaustür vom Markt aus zur Aktion gelangen will, wird per Aushang zum richtigen Eingang geschickt, ohne mit Baulärm oder den Handwerkern in Berührung zu kommen.

Bessere Impf-Chancen im Nachbarkreis

„Meine erste Impfung hatte ich in Belgern bekommen, als man dafür noch Termine am Portal vereinbaren musste“, erzählt Helge Zehl aus Großpelsen. Nun sei er dorthin gefahren, wo es ein Angebot gäbe. Und da es damit in seinem Heimatkreis Mittelsachsen dünn aussähe, habe er eben den Weg nach Mügeln genommen. Das sei ja nicht weit. Auf die Impfung legt der 62-Jährige großen Wert. „Ich lag 2020 erst zwei Wochen mit Fieber zuhause im Bett und dann zehn Tage im Krankenhaus“ , erzählt er. Er habe bei Bedarf Sauerstoffunterstützung bekommen, sei aber weder Intensivpatient gewesen noch künstlich beatmet worden. „So etwas wünsche ich keinem“, betont der Großpelsener, der reichlich ein Jahr danach immer noch über Atem- und Gedächtnisprobleme klagt. Als Genesener war die zweite Impfung für ihn das, was für andere der „Booster“ ist.

Gar nichts gemerkt

Den holte sich gestern zum Beispiel auch Helmut Eckert aus Schweta. Wie Helge Zehl zeigte er sich überrascht davon, dass er ohne Wartezeit drankommt. „Hast Du gut gemacht, Junge. Ich hab gar nichts gemerkt“, sagt er zu Andreas Heede. Der Pfleger, der am Torgauer Krankenhaus arbeitet, räumt ein, dass er eine gewisse Übung hat. Da kämen inzwischen einige Tausend Spritzen zusammen, die er schon verabreicht habe. Dass er sich am Tag danach schonen werde, kann Helmut Eckert dem Impfteam nicht versprechen, da er so viele Tiere zu versorgen habe.

Hoffnung auf mehr Resonanz am Markttag

Dass es im und vor dem Ratssaal keine Warteschlangen gab, lag nicht nur daran, dass das Team bei aller gebotenen Sorgfalt effizient und zügig arbeitete. Die Nachfrage hielt sich in Grenzen. Vielleicht zieht sie heute, zum Markttag, noch einmal an. Dann ist das Impfteam noch einmal von 9 bis 16 Uhr im Rathaus.

Die nächsten Impfaktionen in der Region finden am 1. Februar in der Turnhalle Cavertitz, am 4. Februar in der Kulturscheune Borna und am 5. Februar in der Turnhalle Hof statt – jeweils von 9 bis 16 Uhr. Außerdem wird montags bis sonnabends, von 10 bis 18 Uhr im „O“ geimpft.

Von Axel Kaminski