Oschatz

„Click & Collect“ ist am Montag auch in Oschatz gestartet. Wir haben uns bei Einzelhändlern umgehört, wie der Bestell- und Abholservice angelaufen ist.

Einzelhändler brauchen schnell eine Perspektive

„Grundsätzlich ist es gut, dass wir überhaupt etwas machen können“, sagt Thomas Schupke – und schiebt gleich ein Aber hinterher. „Das ist bei weitem nicht das, was uns als Händlern hilft“, sagt der Vorsitzende der Oschatzer Werbegemeinschaft. Die Einzelhändler müssten schnell eine Perspektive bekommen, wann und wie sie wieder öffnen können. „Es muss jetzt schnell eine Lösung geben“, fordert er mit Blick auf die Politik in Sachsen. Dass hier „Click & Collect“ erst jetzt erlaubt werde, sei eine Frechheit. „Viele hätten das im Weihnachtsgeschäft gebraucht.“

Abholstation unter freiem Himmel

Weil im Geschäft von Intersport Hanel am Neumarkt derzeit gebaut wird, ist die Abholstation im Freien von der Rosmarinstraße 29 aus zu erreichen (geöffnet montags bis freitags 10 bis 15 Uhr). „Unsere Kunden bestellen per Mail, online und per Telefon. Wir suchen die Waren raus, und die Kunden können ihre Bestellung abholen. Bisher konnten wir die Bestellungen nur per Paket versenden“, erklärt Inhaberin Katrin Hanel das Prozedere. Die Resonanz sei allerdings verhalten. „Aber es hilft uns für die Psyche. Wir bekommen das Gefühl von Oschatzer Kunden, dass sie uns nicht vergessen haben.“ Anprobiert werden könnte Bekleidung nicht, aber die Kunden könnten eine Auswahl mit nach Hause nehmen. Vor dem Abholen werden telefonisch Termine vereinbart, damit sich hier keine Schlangen bilden – wegen der Infektionsgefahr.

Geschäft mit der Braut- und Festmode beratungsintensiv

Auch Ines Schurig bietet mit ihrem Braut- und Festmodengeschäft VitaliO in Oschatz das „Click & Collect“-Modell an. „Bei uns geht es natürlich nicht unbedingt darum, dass jemand eine Bestellung abgibt, bezahlt und diese bei uns dann abholt“, sagt Ines Schurig. Das Geschäft mit der Braut- und Festmode funktioniere wesentlich beratungsintensiver. „Wir können aber auf diese Weise den Erstkontakt zu neunen Kunden herstellen und uns dann über eine mögliche weitere Zusammenarbeit abstimmen“, sagt die Geschäftsinhaberin. Im Moment ist sie im Gespräch mit der IHK, um wenigstens die Änderungsschneiderei in einem geeigneten Rahmen anbieten zu können. „Neben dem Kundenkontakt sind für uns aber auch die Lieferzeiten für Brautmode entscheidend. Wir haben Paare, die im Mai und Juni heiraten wollen, da müssen wir jetzt aktiv werden“, sagt sie.

Kundenaufkommen noch sehr verhalten

„Wir machen natürlich auch bei Click & Collect mit. Aber eigentlich drücken wir die Daumen, dass es im März mit den ganz normalen Ladenöffnungszeiten weitergeht“, sagt Carola Schönfeld vom Oschatzer Bastelstudio in der Hospitalstraße. Das Kundenaufkommen über dieses Modell sei im Moment jedoch noch sehr verhalten. „Ich habe einige Anfragen, was mich erstaunt auch von jungen Leuten, die ihr Material im Internet kaufen könnten“, freut sich Schönfeld, dass die lokalen Händler in der Stadt offenbar nicht in Vergessenheit geraten. „Mir ist es aber auch wichtig, über Click & Collect mit meinen Kunden im Kontakt zu bleiben. Neben unserem gut besuchten Bastelblog im Internet haben wir damit noch eine weitere Möglichkeit gefunden.“ Mit dem jetzt erlaubten Modell kann sie ihren Brennservice für keramische Kunstwerke auch gut betreiben.

Von Hagen Rösner und Frank Hörügel