Viele Gaststätten wieder geöffnet

Seit dem Freitag dürfen Restaurants, Kneipen, Cafés wieder öffnen. Die Oschatzer Allgemeine hörte sich in zwei unterschiedlich großen Betrieben nach den Erfahrungen des ersten Wochenendes um.

Mit dem Gasthaus „Zum Bahnhof“ führt Antje Becker in Wermsdorf einen Familienbetrieb. Fünf Tische stehen normalerweise in der Gaststube. An zwei davon musste je ein Stuhl weggeräumt werden, nachdem gerückt, geschoben und mit dem Zollstock nachgemessen worden war. „Es sieht zwar gewöhnungsbedürftig aus, wenn nicht mehr alle Tische unter einer Lampe stehen, aber anders ist der geforderte Abstand nicht einzuhalten“, erklärt die Wirtin. Sie hatte am Wochenende nur Gäste, die vorher für Feiern in kleinstem Rahmen reserviert hatten, im Haus. „Sie hatten schon vorher die Sitzordnung an den Tischen festgelegt, damit diese im Einklang mit den geltenden Bestimmungen stand“, betont sie.

Antje Becker, Wirtin des Gasthauses „Zum Bahnhof“ in Wermsdorf Quelle: Axel Kaminski

Bewirtung vorerst nur nach Reservierung

Bei diesen kleinen Feiern am Wochenende habe es sich um Stammkundschaft gehandelt, die auch unbedingt bei Beckers feiern wollten. „Das ist Kundenpflege“, betont Antje Becker und das sei weit entfernt von der Normalität. Sie tue sich schwer damit, die gewohnten Öffnungszeiten voll auszuschöpfen. „Ich kann nicht wissen, wer zu wem gehört und ob tatsächlich maximal zwei Hausstände am Tisch sitzen“, schildert sie ihre Bedenken. Da bräuchte man fast schon wieder eine Servicekraft extra. Also werde sie vorerst nur auf Basis von Reservierungen das Gasthaus öffnen, zumindest bis zum 8. Juni. So lange gelte die aktuelle Richtlinie. Bei Neuerungen werde sie entsprechend reagieren. Einen Tisch im Garten aufzustellen, könne sie sich auch vorstellen.

Rund 2000 Euro investiert

Große Terrassen sind die Markenzeichen der Seegasthöfe am Döllnitzsee und am Horstsee. Diesen Betrieb hat Dagmar Schwarze zu Jahresbeginn von ihren Eltern übernommen. „So eine harte Maßnahme wie diese angeordnete Schließung hatten wir in den 30 Jahren nicht zu bewältigen“, betont ihr Vater Jürgen Schulz. Rund 2000 Euro wurden in den vergangenen Wochen für die nötige Sicherheitsausstattung an den Seegasthöfen investiert: Desinfektionsständer, Masken fürs Personal und Plexiglas. Wer damit erst kurzfristig angefangen habe, hätte vor einem kaum lösbaren Problem gestanden. Die Regelungen seien am vergangenen Dienstag im Kabinett beschlossen und ab jenem Abend im Internet abrufbar gewesen. „Danach mussten wir die Regeln für das eigene Haus fixieren, einen Hygieneplan aufstellen sowie die Mitarbeiter schulen und belehren“, erläutert Dagmar Schwarze. Man sei aber schon eine Weile dran gewesen am Thema. So habe man schon vor einiger Zeit ein entsprechendes 14-seitiges Papier aus der Schweiz gesehen und gehofft, dass man nicht so ins Detail gehen müsse. „Positiv an der Reglung für Sachsen ist, dass die Kontaktdaten der Gäste – zumindest derzeit – nicht erfasst werden müssen und die Gäste keine Maske tragen brauchen, auch nicht beim Betreten der Gaststätte“, bewertet Dagmar Schwarze die aktuellen Regeln.

Übersichtlicher Gästestrom

Das Zustrom der Gäste sei an diesem ersten Wochenende, als der Gaststättenbesuch wieder möglich war, verhalten ausgefallen, blickt Dagmar Schwarze zurück. Jürgen Schulz relativiert: „Der Zeitpunkt war aber gut. Bis zu Pfingsten dürfte sich nun herumsprechen, das es geht und wie es geht. Wir wünschen uns und hoffen, dass die Angst bei den Gästen nachlässt und wieder mehr Leute kommen“. Die Terrassen seien jeweils etwa halb voll gewesen.

Gäste reagieren verständnisvoll

An deren Zugang stand ein Schild mit dem Hinweis, „Wir zeigen Ihnen Ihren Platz“. „Darüber hat sich niemand mokiert. Unsere Gäste waren nett und haben sich gefreut, dass sie wieder kommen konnten“, schildert Jürgen Schulz seine Erfahrung vom Wochenende.

Dagmar Schwarze am Zugang zur Terrasse des Seegasthofes Döllnitzsee in Wermsdorf. Quelle: Axel Kaminski

Im Vorfeld habe man auf den Terrassen wenig umräumen müssen. In den Gaststuben sei der Aufwand erheblich höher gewesen. Dort habe man von fast jedem zweiten Tisch die Bestuhlung wegräumen müssen. Aus dieser Sicht wäre Pfingsten mit schlechtem Wetter, bei dem die Terrassen nicht genutzt werden könnten, fast schon ein Horrorszenario.

Der Schuh der Gastronomen drückt aber an anderer Stelle viel mehr. „Ich glaube schon, dass sich das À-la-carte-Geschäft normalisiert, aber für die großen Familienfeiern muss eine Lösung her“, betont Wirt im Ruhestand Jürgen Schulz. Hochzeiten, Schulanfänge, runde Geburtstage würden an „normalen“ Sonnabenden die Hälfte und mehr des Umsatzes bringen. Dieser Teil fehle jetzt noch komplett. „Vielleicht ist es ein Weg, dass bei so großen Gesellschaften Gästelisten mit Kontaktdaten erstellt werden“, meint Dagmar Schwarze.

Rollenspiel zum Trainieren neuer Abläufe

Vor der „Wiedereröffnung“ habe man die teils neuen Abläufe nicht nur abgesprochen, sondern auch im Gast-Kellner-Rollenspiel praxisnah erprobt. Das habe Sicherheit gegeben. Aus dem Wochenende habe man die Erfahrung gewonnen, dass man für die neuen Aufgaben eine Servicekraft mehr benötige: um die Gäste einzuweisen, die Speisekarten, Tische und Armlehnen nach jedem Gästewechsel zu desinfizieren.

„Wir versuchen, für den Gast das beste Ergebnis zu erzielen“, fasst Dagmar Schwarze die Bemühungen in den Seegasthöfen unter den aktuellen Anordnungen zusammen und dürfte damit für die gesamte Branche sprechen.

Wann an den Seegasthöfen auch der Hotelbetrieb steht, hänge mit davon ab, wann wieder große Gesellschaften feiern dürften. Überhaupt haben längst nicht alle Gastronomen die Möglichkeit genutzt, am vergangenen Wochenende ihre Häuser wieder zu öffnen. Bei einigen steht dieser Schritt zu Himmelfahrt oder am kommenden Wochenenden an.

