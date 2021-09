Verhandlung wegen Kinderpornografie am Oschatzer Amtsgericht vertagt

Dahlen/Oschatz

Die Verbreitung, der Erwerb und der Besitz von kinderpornografischem Material ist ein schwerer Tatvorwurf. Der Gesetzgeber hat in den vergangenen Jahren die Strafen bei einer Verurteilung drastisch angezogen. Zu Recht.

Vor dem Amtsgericht in Oschatz musste sich jetzt ein 53-jähriger Maurer aus Dahlen wegen eben dieses oben genannten Deliktes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, in den Jahren 2018 und 2019 entsprechendes Material über einen Messengerdienst erhalten zu haben. Außerdem sollen sich auf seinem Handy kinderpornografische Bilder befunden haben und wurde bei einer Hausdurchsuchung ein USB-Stick mit gleichem Inhalt gefunden. Fast 20 einzelne Tatvorwürfe zählte der Staatsanwalt auf und schilderte dabei die Inhalte, die auf den Bilddokumenten zu sehen waren.

Allerdings geriet das Verfahren kurz nach seiner Eröffnung ins Stocken, als die Verteidigerin des Angeklagten erläuterte, dass der USB-Stick nicht dem 53-jährigen Mann gehöre. Er habe das Speichermedium noch nie zuvor gesehen. Vielmehr vermutet er, dass der Stick einem damaligen Mitbewohner gehöre.

Außerdem ließ der Angeklagte über seine Verteidigung einräumen, dass er drei oder vier Mal Bilddokumente mit kinderpornografischen Aufnahmen geschickt habe. Als er dies erkannt habe, hätte er die Daten sofort gelöscht. Außerdem hätte auch sein damaliger Mitbewohner Zugang zu seinem Mobiltelefon gehabt.

Die Rechtsanwältin des Angeklagten leitete daraus ihre Frage ab, ob denn an den durch die Polizei festgestellten Daten zu erkennen sei, ob es sich um gelöschte Dateien handele. Diese Frage konnte ohne Sachverständigen an dem Verhandlungstag nicht geklärt werden. Und so setzte Richter Dr. Jörg Burmeister die Hauptverhandlung vorläufig aus. Wann der Fall erneut verhandelt wird, blieb offen. Bei der Suche nach einem Termin war der Februar nächsten Jahres im Gespräch.

Von Hagen Rösner