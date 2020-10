Verkauf beschlossen: Mügeln trennt sich von Wohnhaus und Flächen

Mügeln

Die Stadt Mügeln trennt sich vom Wohnhaus am Altmarkt 14. Das beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. 35.600 Euro fließen dafür in die Stadtkasse. Das Grundstück gehöre der Stadt und sei bislang als Reserve vorgehalten worden, um im Bedarfsfall obdachlose Menschen unterbringen zu können, erklärte Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler).

Mittlerweile sei die Stadt jedoch mit einer Wohnungsgenossenschaft übereingekommen, bei dieser eine Wohnung kurzfristig nutzen zu können, sollte sich ein solcher Fall ergeben. Für das Haus gebe es einen Kaufinteressenten aus Wermsdorf, der den Verkehrswert für das 230 Quadratmeter große Flurstück 155 bereit sei zu zahlen.

Anzeige

Stadt verkauft, statt zu sanieren

Laut Gutachten vom März 2017 lag dieser bei 34.000 Euro und ist durch eine Bodenwertsteigerung von 20 auf 27 Euro pro Quadratmeter inzwischen leicht gestiegen.

Der neue Eigentümer wolle das erste Obergeschoss als Wohnung selbst nutzen und das zweite Obergeschoss an die bestehende Mieterin weiterhin vermieten. Das Erdgeschoss soll laut Beschlussantrag einem Unternehmer als Bürofläche dienen.

„Für uns ist es eine kleine Belastung, weil das Gebäude im Grunde saniert werden müsste und wir viel Geld hineinstecken müssten, das wir im Moment nicht haben“, begründete der Bürgermeister das Verkaufsansinnen der Stadt. Augenfällig ein schlagendes Argument, denn in die Abstimmung ging es ohne eine Diskussion.

Bau- und Gartenland wird ebenfalls verkauft

Weiterhin einhellig beschlossen wurde auch der Verkauf eines Baugrundstücks an der Rosa-Luxemburg-Straße. Die Kaufinteressenten an der Teilfläche des Flurstücks 880/5 seien bereit, die Kosten für eine Umverlegung der Trinkwasserleitung, die über das Grundstück bisher verläuft, zu tragen, informierte Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) zuvor.

Die Kosten von circa 3800 Euro dafür wurden beim Verkaufspreis berücksichtigt, so dass die Wohnbaufläche statt zu einem Quadratmeterpreis von 24 Euro nun für 20 Euro veräußert werde. „Die Preisminderung ist mit dem Kommunalamt abgestimmt“, sagte Ecke. Die circa 620 Quadratmeter große Fläche wechselt daher für 12.400 Euro den Besitzer.

Ebenfalls einstimmig beschlossen der Verkauf einer Teilfläche des Am Alten Wasserwegs gelegenen Flurstücks 880/5. Das 300 Quadratmeter große Gartengrundstück, das derzeit noch verpachtet ist, geht an einen Käufer aus Mügeln zu einem Preis von 3240 Euro, der die notwendigen Vermessungskosten zusätzlich trägt.

Von OAZ/nie