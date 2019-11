Oschatz

Nach einem Unfall am Montagabend in Oschatz sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 22.50 und 23.25 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug über eine Mittelinsel auf der Promenade. Die Unfallspuren sagen aus, dass das Auto aus Richtung Leipziger Platz kommend in Richtung Lutherstraße fuhr, teilte die Polizei mit. Dabei hatte es ein Verkehrsschild auf der Mittelinsel überfahren. Auch am Fahrzeug muss sichtbarer Schaden entstanden sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz ( Theodor-Körner-Straße 2, Tel. 03435/650-100) zu melden.

Von lvz