Der bereits am Dienstag als vermisst gemeldete 15-Jährige aus Oschatz konnte nach Zeugenhinweisen in Nordhausen durch die Polizei aufgegriffen werden. „Er ist wohlauf und wird nun vom Jugendamt betreut“, teilte Polizeisprecherin Katharina Geyer am Donnerstagnachmittag mit.

Wie berichtet, war der 15-Jährige am Dienstag nicht, wie vereinbart, zu einem Treffen mit seiner Mutter (32) erschienen, die sich daraufhin Sorgen machte und ihren Sohn als vermisst meldete.

Bis Juni in Wohngruppe in Thüringen

Der 15-Jährige habe in der Vergangenheit verschiedene Probleme gehabt, weshalb er auch bis Juni 2019 in einer Wohngruppe in Nordhausen ( Thüringen) gelebt habe. Scheinbar habe der Jugendliche in Oschatz und der näheren Umgebung keine festen sozialen Kontakte. Die Polizei sei deshalb bereits davon ausgegangen, dass der 15-Jährige die Stadt verlassen haben könnte. „Die aktuellen Ermittlungen ergaben mit Gewissheit, dass er sich bereits am 30. Juli eine Fahrkarte nach Nordhausen gekauft hat und dort vermutlich am frühen Nachmittag eingetroffen sein müsste“, so Polizeisprecherin Geyer. Diese Ermittlungen haben sich nun bestätigt.

