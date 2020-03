Oschatz

Nachdem die Polizei am Mittwoch die Bürger um Mithilfe bei der Suche nach einem 23-jährigen Oschatzer gebeten hatte, gab die Polizei nun Entwarnung. Der junge Mann wurde am Mittwochabend wohlbehalten an der Freiherr-vom-Stein-Promenade in Oschatz angetroffen. Der 23-Jährige wurde seit Dienstag, 13 Uhr, vermisst. Die Polizei hatte ihre Suchaktion auch damit begründet, dass eine akute Gefahr für die Gesundheit des 23-Jährigen bestünde.

Von LVZ