Wermsdorf

Ein in Wermsdorf vermisster 53 Jahre alter Mann ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Die Polizei hatte am Mittwoch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten – auch weil der Mann dringend bestimmte Medikamente benötigte, die er zu Hause zurückgelassen hatte. Inzwischen habe er sich in seinem Heimatort zurückgemeldet, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Mann hatte am Dienstag gegen 13 Uhr seine Wohnung verlassen und seiner Lebensgefährtin die Haustür- und Autoschlüssel übergeben – mit der Bemerkung „Ich bin für eine Weile weg“. Nachdem er nicht zurückkehrte und weil er die Medikamente benötigt, schloss die Polizei nicht aus, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte.

Von lvz