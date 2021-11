Vermisster bei Dachstuhlbrand in Neusornzig

Neusornzig

Zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Hauses am Sonnenblick im Mügelner Stadtteil Neusornzig kam es am späten Donnerstagnachmittag: Insgesamt 35 Kameradinnen und Kameraden wurden alarmiert, nachdem Rauch aus der Wohnung gemeldet worden war. Neben der Mügelner Wehr waren die Sornziger sowie die Drehleiter aus Oschatz im Einsatz. Die Niedergoselner Wehr war nachalarmiert worden.

49-Jähriger in Klinik eingeliefert

„Als wir vor Ort eintrafen, gab es im Dachbereich eine starke Rauchentwicklung“, erläuterte der Mügelner Wehrleiter Normen Wolf. Brisant: Zu diesem Zeitpunkt wurde noch eine Person vermisst. Die anderen Bewohner, eine 77-jährige Frau und ein 53 Jahre alter Mann, hatten das Gebäude aus eigener Kraft verlassen können. „Wir haben drei Trupps zusammengestellt, die unter Atemschutz nach dem Vermissten gesucht haben“, so Wolf. Der 49-Jährige sei dann schnell gefunden und an den Rettungsdienst übergeben worden. Er wurde wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Brand Neusornzig Quelle: Feuerwehr Mügeln

Drohne sucht nach Glutnestern

Trotz des vielen Rauchs habe sich das Brandgeschehen im Wesentlichen auf einen Raum im Dachgeschoss beschränkt. Das Feuer sei nach rund 20 Minuten gelöscht gewesen, danach habe man nach Glutnestern gesucht. Dabei sei die neue, in Oschatz stationierte Drohne des Landkreises mit ihrer Wärmebildkamera zum Einsatz gekommen.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Polizei geht Hinweisen nach, wonach der Bewohner des Dachgeschosses nicht sachgemäß mit Feuer umgegangen sei. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von Axel Kaminski