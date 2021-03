Verpuffung durch Leitungsbrand an Wermsdorfer Schokoladenmanufaktur

Wermsdorf

Dicke Rauchschwaden machten sich am Montagabend im Wermsdorfer Bischofsweg breit. Kurz darauf, gegen 19.44 Uhr, wurde Alarm ausgelöst. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Wermsdorf und Mahlis sowie Helfer von Polizei und Rettungsdienst rückten an die bekannte Wermsdorfer Schokoladenmanufaktur von Olav Praetsch aus.

Löscheinsatz in Wermsdorf. Quelle: Sven Bartsch

Vor Ort behinderte dichter Rauch die Suche nach der Ursache. „Es gab kein offenes Feuer“, sagte Wermsdorfs Wehrleiter Carsten Köhler. „Stattdessen schlug uns derart viel Dampf entgegen, dass man meinen könnte, jeden Moment kommt der Wilde Robert um die Ecke“, beschrieb er in Anspielung auf die Kleinbahn der Region.

Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte der Inhaber der Chocolaterie Olav Praetsch am Dienstag, dass offenbar ein Zuleitungskabel in Brand geraten war.

Fettabscheider läuft heiß

Das habe sich unter der Erde in der Nähe des Fettabscheiders der Manufaktur abgespielt, was schließlich zu einer Verpuffung führte. Anschließend habe es heftig aus dem Abluftrohr gedampft und gequalmt. „Da war unglaublich viel Energie im Spiel, das hat man unter den Fußsohlen förmlich gespürt. Außerdem kam der Dampf mit großem Druck raus – als hätten wir in Wermsdorf einen Vulkan“, berichtet der Unternehmer.

Feuerwehr setzt Schaum ein

Um überhaupt hantieren zu können, habe der Versorger den Stromfluss unterbrochen, so Wehrleiter Carsten Köhler. Dann habe man Schaum eingesetzt und die Situation so unter Kontrolle bekommen. „Die Verpuffung war beachtlich, so etwas erleben wir auch nicht alle Tage“, fügte er hinzu. Insgesamt waren 30 Mitglieder der Wermsdorfer und Mahliser Wehr mit fünf Fahrzeugen ausgerückt und über zwei Stunden beschäftigt. Kurz nach zehn Uhr abends habe man sich bei der Einsatzleitstelle wieder zurückgemeldet, so Köhler.

Betrieb ruhte am Dienstag

Während die Feuerwehren also bereits am Montagabend wieder einsatzfähig waren, ruhte der Betrieb von Olav Praetsch noch am Dienstag. „Unser Verteilerkasten ist total verrußt und wir sind immer noch ohne Strom“, sagte er. Auch wenn die Maschinen zur Herstellung von Pralinen und Schokolade nicht beschädigt wurden, hat der Brand Folgen: So blieb der Verkauf zunächst geschlossen.

Händler der Region bieten Chocolaterie-Produkte

Wer seinen Lieben die handgemachten Leckereien ins Osternest legen möchte, muss auf Läden in der Region ausweichen, die die Wermsdorfer Schokolade im Sortiment haben. Wie groß der Schaden für die Chocolaterie ist, war am Tag danach noch nicht abzusehen. „Schokolade ist sehr geruchsempfindlich. Wir wissen noch nicht, wie sehr sich der Rauch verbreitet hat“, sagte Olav Praetsch. Im schlimmsten Fall müssten Schokotafeln & Co. vernichtet werden.

20 Haushalte zeitweilig ohne Strom

Am Dienstagnachmittag waren Installateure vor Ort, um die Technik für das Unternehmen wieder flott zu machen. „Wenn im Betrieb alles wieder hergestellt ist, erfolgt der Anschluss ans Stromnetz“, sagte Evelyn Zaruba, Sprecherin von Mitnetz Strom. 20 Kunden des Versorgers seien am Montagabend zeitweilig ohne Strom gewesen, als die Zufuhr wegen des Brandes am Niederspannungskabel gekappt werden musste, damit gefahrlos gelöscht werden konnte.

„Unsere Monteure haben dann den Schacht geöffnet und überbrückt, damit die Haushalte schnell wieder versorgt waren“, so die Sprecherin.

Von Jana Brechlin und Hagen Rösner