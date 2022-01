Oschatz

Mit Weihnachtsfeiertagen am Wochenende klang das alte Jahr nicht gerade arbeitnehmerfreundlich aus. Der erste Feiertag des neuen Jahres war ein Sonnabend, so dass bereits am 3. Januar wieder Büros, Werkhallen und Klassenräume zur Pflicht riefen. Und selbst das Wetter spielte als Stimmungskiller mit.

„In diesem Jahr sind bis Mittwochmorgen an der Station Oschatz bereits 15,4 Millimeter Niederschlag registriert worden“, teilte der Wilhelm Gürtler, diensthabender Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, mit. Das mag nach nicht viel klingen, bedeutet bei einem langjährigen Januar-Mittel von 37,7 Millimetern schon eine „Planerfüllung“ von 40,8 Prozent nach knapp einer Woche. Der Dienstag war dabei der regenreichste Tag. Von 6 Uhr bis zum Mittwoch, 6 Uhr – um diese Uhrzeit werden die Tageswerte zusammengefasst – fielen in Oschatz 12,5 Millimeter Regen. Das war unangenehm, aber weit entfernt von jeglichen Spitzenwerten. Die höchste, je an einem Tag in Oschatz gemessene Regenmenge fiel am 12. August 2002, als nicht nur die Döllnitz über die Ufer trat: 108,5 Liter pro Quadratmeter.

Für die nächsten Tage stellt Wilhelm Gürtler eine Atem-, sprich: Regenpause, in Aussicht. Nach letzten Schauern am Mittwochnachmittag soll der Donnerstag niederschlagsfrei bleiben. Und der Freitag wohl auch. Erst am Wochenende kommt es wieder feucht von oben– aber nur wenige Millimeter. Am Sonnabend könnten da auch Schneeflocken oder Schneeregen dabei sein.

Von Axel Kaminski