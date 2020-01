Verrückte Vorsätze für 2020

Region.

2019 war ein verrücktes Jahr – man fragt sich, wie das noch weiter gehen soll. Immerhin ist es schwer zu toppen, dass im Mai 2019 ehrenamtliche Müllsammler am Oschatzer Hutberg beschimpft worden sind – weil sie der hauptamtlich tätigen Abfallwirtschaft die Arbeit wegnehmen.

Angesichts solcher Reaktionen gibt es zwei Möglichkeiten – resigniert schweigen und erdulden, oder dem alltäglichen Wahnsinn den Spiegel vorhalten. Mit ein paar aberwitzigen Vorsätzen fürs neue Jahr schlagen Sie all den absurden Entwicklungen der vergangenen Monate ein Schnippchen – und bleiben selbst im Gespräch!

Erst zahlen, dann kommentieren

Melden Sie sich in einem Internetforum für „Fragen des Alltags“ an und erkundigen sich, ob es normal ist, dass Sie beim Duschen immer nass werden. Gründen Sie ein asoziales Netzwerk im Internet, in dem sich alle nach Herzenslust beleidigen dürfen. Parallel dazu eignet sich ein Geschäftsmodell, das Internetpostings kostenpflichtig macht. Wer für jeden Kommentar 50 Cent zahlen muss, überlegt, was er schreibt, ehe er los tippt.

Auch in der realen Welt gibt es einiges, womit sie für Aufsehen sorgen können. Füllen Sie ein leeres Mayonnaiseglas mit Vanillepudding und löffeln es in der Mittagspause genüsslich aus – vor den Augen Ihrer Kollegen! Heuern Sie zwei Privatdetektive an und lassen sie sich gegenseitig beschatten. Gehen Sie in ein Geschäft und fragen, welches Jahr gerade ist. Sobald jemand antwortet, rufen Sie voller Begeisterung „Es hat funktioniert“ und rennen nach draußen.

Mit Broiler zum Tierarzt

Stellen Sie sich mit Helm und Bauplänen in die Fußgängerzone, zeigen wahllos auf Gebäude und rufen: „Das kommt alles weg!“. Machen Sie einen Doktor, gehen Sie anschließend zum Standesamt und ändern ihren Nachnamen in „Acula“. Gehen Sie, mit einem Arztkittel gekleidet, in den Supermarkt und sagen „Schön, dass so viele Freiwillige an unserem Experiment teilnehmen“.

Kaufen Sie sich einen Papagei und bringen ihm bei, folgenden Satz zu sagen: „Hilfe, ich wurde in einen Vogel verwandelt“. Bringen Sie ein gegrilltes Hähnchen zum Tierarzt und fragen ihn, ob bei ihrem Liebling noch etwas zu retten ist. Und wenn das noch nicht genügt, warten Sie bis Jahresende, verzichten auf den Kauf von Böllern und Raketen und verbrennen das gesparte Geld statt dessen direkt. Mal sehen, ob dann noch jemand diesen Wahnsinn übertrumpfen kann.

Von Christian Kunze