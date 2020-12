Verrückte Zeiten in Oschatz dauern an

Oschatz

Die Oschatzer müssen sich noch immer gedulden, bis die Uhr am Rathausturm wieder die richtige Zeit anzeigt. Im September nahmen die Fachmänner Tom Träger und René Sieber das Uhrwerk unter die Lupe (wir berichteten).

Das neue Zahnrad für das Schlagwerk wurde zwar hergestellt und ein dreiwöchiger Testlauf gestartet. „Während dieses Testlaufs in der ältesten Turmuhrenfabrik Deutschlands lief die Uhr allerdings nicht zuverlässig, das heißt, es gab schnell wieder Abweichungen vom korrekten Zeitenlauf“, so die Pressesprecherin der Stadtverwaltung Oschatz, Anja Seidel auf Nachfrage dieser Zeitung.

In Folge dessen startete das beauftragte Unternehmen, die Bernhard Zachariä GmbH Leipzig, Anpassungsarbeiten, anschließend begann der dreiwöchige Testlauf von vorn – und zwar mehrere Male. Dann ging zu allem Überfluss noch das Gerät kaputt, welches die Anpassungsarbeiten ausführt und musste seinerseits repariert werden. Inzwischen ist diese Reparatur jedoch erfolgt. „Wir hoffen, dass wir noch in diesem Jahr den Einwohnern und Gästen wieder in gewohnter Weise zeigen können, was die Stunde geschlagen hat“, vertröstet Anja Seidel die interessierten Bürger.

Von Christian Kunze