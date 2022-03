Versandhändler Maciag Offroad jetzt mit Ladengeschäft in Mügelner Ortsteil

Kemmlitz

Mike Maciag war leidenschaftlicher Endurofahrer und hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Vor 20 Jahren gründete er die Firma Maciag Offroad, mit der er die Motorsportgemeinde mit der nötigen Ausrüstung versorgte. Aus dem Ein-Mann-Betrieb im Mügelner Ortsteil Kemmlitz ist heute ein international erfolgreicher Versandhändler geworden, der über 90 Mitarbeiter beschäftigt. Und zwei Jahrzehnte nach der Geburtsstunde des Unternehmens hat Mike Maciag gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Mario Grau nun in seinem Heimatort ein Ladengeschäft eröffnet.

Blick in einen Teil der neuen Räume in Kemmlitz. Quelle: Jana Brechlin

In Kemmlitz, wo alles angefangen hat, können sich Motocross-Fahrer und Mountainbiker vor Ort mit allem versorgen, was für ihren Sport nötig ist – von neuen und gebrauchten Bikes über Ersatzteile oder Kleidung bis hin zu eigens angefertigten Dekoren. Auch eine Werkstatt gibt es jetzt.

Investitionen in Lagerbestand und Technik

Von außen sieht das Gebäude beinahe immer noch so aus wie zum Beginn seiner Selbstständigkeit vor 20 Jahren. Maciag weiß das und setzt darauf, dass sich die Kunden von der Qualität hinter der in die Jahre gekommenen Fassade überzeugen lassen. „Ich hab das Geld lieber in unsere Lagerbestände und Technik für das Unternehmen investiert“, sagt der 46-Jährige.

Jetzt auch Fahrräder im Sortiment

Neben Motorrädern gibt es jetzt auch Fahrräder im Sortiment, außerdem jede Menge Zubehör und ein eigenes Druckstudio. Das Ladengeschäft hat fortan 9 bis 18 Uhr geöffnet und soll zum Anlaufpunkt für viele überregionale Kunden werden. „Das ist nicht ungewöhnlich“, versichert Mario Grau, „besonders im Bereich Motocross gibt es nicht viele Shops, so dass man durchaus bereit ist, mehrere hundert Kilometer zu fahren.“ Dennoch freue man sich natürlich auch auf Kunden aus der Region.

Mike Maciag und Mario Grau bieten jetzt auch Fahrräder und E-Bikes an. Quelle: Jana Brechlin

Beide Geschäftspartner haben schon während der Anfangszeiten des Unternehmens gemeinsam in Kemmlitz gearbeitet. „Damals stapelten sich hier die Kartons und die Kisten standen unter den Schreibtischen – es wurde einfach alles zu eng“, so Mario Grau. Schließlich wurde ein Logistiklager mit 4000 Quadratmetern Fläche in Lommatzsch eingerichtet und 2016 zogen die Büros mit dem kompletten Versandhandel nach Leipzig um. „Wir sind schon lange digital unterwegs, dafür brauchen wir viel Personal und das findet man eher in Leipzig als in Kemmlitz“, begründet Mike Maciag diesen Schritt. Dennoch sei die Verbindung in den Ort nie abgerissen.

In der Schuhwerkstatt werden Enduro-Stiefel wieder aufbereitet. Quelle: Jana Brechlin

Hier arbeiten nun wieder mehrere Kollegen, vor allem auch in der Werkstatt von Maciag Offroad. Einen Raum weiter stehen vielfarbig aufgereiht Enduro-Stiefel. Was zunächst aussieht wie ein Fahrerlager zum Nikolaustag entpuppt sich als Schuhwerkstatt für die Branche: Hier werden Sohlen erneuert und Stiefel ausgebessert.

Nachfrage ist stark gestiegen

Wie alle Draußen-Sportarten haben auch Motocross und Mountainbiken in den vergangenen zwei Jahren eine starke Nachfrage erlebt. „Davon haben wir als Online-Händler profitiert“, gibt Mike Maciag unumwunden zu. Dennoch sei es auch eine sehr herausfordernde Zeit gewesen. „Ich bin allen Mitarbeitern dankbar, die mitgezogen haben, damit unser Versandgeschäft wachsen konnte“, sagt der Unternehmer. Durch das große Lager könne man aktuell weiter „sehr gut liefern“, so Maciag. Lange Wartezeiten gebe es bei den mehr als 31 000 Shop-Artikeln nicht.

Von Jana Brechlin