Verschenktes Geld: Altpapiercontainer an Dahlener Schule immer voll

Dahlen

Die ungeleerten Papiercontainer am Dahlener Schulgelände empfindet der Dahlener Stadtrat Hartmut Risse als verschenktes Geld. Die Container wurden aufgestellt, um aus dem Erlös des Altpapierverkaufs die Arbeit der Schule zu unterstützen. „Ich habe im vergangenen Halbjahr mehr als fünfmal versucht, dort mein Altpapier loszuwerden. Aber es war immer alles voll und ich musste mein Papier wieder mitnehmen“, so der Stadtrat. Abhilfe kann Bürgermeister Matthias Löwe in diesem Fall auch nicht schaffen. „Für die Entleerung der Papierbehälter ist die Schule zuständig, wir werden mit der Schule reden“, so Löwe.

Von Hagen Rösner