Oschatz/Nordsachsen

Beamtendeutsch ist wie Anglerlatein: man kann kaum glauben, was man bisweilen so alles hört und liest. Petrijünger der Region sind jetzt sprachlos wie die Flossentiere, die sie gerne am Haken haben, ob der folgenden Posse: Betreten und Befahren nordsächsischer Elbufer – und die Tierentnahme – sind behördlich untersagt. Was steht der Hege hier im Wege? Die Bürokratie. Da blubbert der Amtsfisch.

Man darf gespannt sein, was unsere Verantwortungsträger demnächst anordnen, um Omikron Paroli zu bieten. Meine Omi trank zur Desinfektion von innen Mariacron – half bestens! Eine Verschwörungstheorie besagt ja, dass die Pandemie dann endet, wenn jedem Buchstaben des griechischen Alphabets eine neue Variante zugeordnet ist. Aktuell hieße das: noch 17 Mutationen bis Omega.

Eine Oschatzer Verschwörungstheorie kursiert schon seit geraumer Zeit: Der Stadtkämmerer Jörg Bringewald habe das Virus erfunden, damit das Platschbad nie wieder öffnen muss. Zwar muss sich der Finanzfachmann mit anderen Behörden, Worthülsen, mit Euro und Cent und im Stadtrat mit Heller und Pfennig und deren Wünschen herumschlagen. Das erklärt allerdings noch nicht jeden Quatsch. Diese Theorie können Sie getrost unter Anglerlatein verbuchen, Oschatz schwimmt nicht im Geld.

Von Christian Kunze