Oschatz

Noch bis zum 29. September wird im Oschatzer Stadt und Waagenmuseum die Sonderausstellung „Geheime Einblicke – Die Stasi in Oschatz“ gezeigt. Über die Resonanz der Ausstellung nach der Halbzeit kann Museumsleiterin Dana Bach sagen: „Die Ausstellung ist bisher sehr gut gelaufen. Vor den Sommerferien richtig gut und nach den Sommerferien läuft jetzt das Interesse wieder stärker an.“ Wer allerdings hofft, sich mit dem Museumsbesuch Zeit lassen zu können der täuscht sich. „Am 29. September ist wirklich Schluss. Es gibt keine Verlängerung, weil wir auch eine Terminkette haben und die nächste Sonderausstellung schon den Startlöchern steht“, informiert Dana Bach.

„Ich habe das was für Sie“

Durch die Sonderausstellung „Geheime Einblicke“ wurde das Oschatzer Stadtmuseum auch um einige Ausstellungsstücke reicher, die jetzt im Moment noch zu sehen sind, nach dem 29. September allerdings erst einmal wieder im Depot verschwinden werden. Dazu gehört unter anderem das Dienststellenschild des damaligen Stasigebäudes in Oschatz. Wie das verloren geglaubte Schild seinen Weg in die Ausstellung fand, begeistert Dana Bach noch heute. „Wir hatten an einem Sonnabend die Ausstellungseröffnung und den Dienstag davor kam ein Mann zu mir ins Museum mit einer Aldi-Plastik-Tüte unter dem Arm und er meinte: ,Ich hab da was für ihre Ausstellung’“, schildert sie. Was der Mann dann aus der Tüte zog, war dieses Schild. „Das ist wirklich einer der glücklichsten Momente einer Museumsleiterin“, kommentiert sie die Begebenheit. Inzwischen ist das Schild auch ganz offiziell im Oschatzer Stadteigentum. Bei der vergangenen Ratssitzung wurde durch die Abgeordneten die Schenkung des Schildes angenommen.

Schildschenkung jetzt offiziell

Dana Bach konnte den Weg des Schildes zurückverfolgen. Nach der Schließung der Dienststelle des MfS ging das Gebäude an das Landratsamt Oschatz über, dann wechselte es zum Regionalverband der Lebenshilfe Oschatz. Dort wurde das Schild später vom Hausmeister abgeschraubt. Weil es zu schade zum Wegwerfen war, verstaubte es 30 Jahre auf einem Oschatzer Dachboden, bevor es jetzt zu einem echten Museumsstück wurde.

Von Hagen Rösner