Ein vermeintliches „Herrenhaus“ zum Schnäppchenpreis oder doch noch jede Menge Arbeit? Nicht nur ein Bieter interessierte das Wohnhaus mit Mietwohnungen in Schmorkau, das jetzt in Leipzig versteigert wurde. Der Zuschlag fiel daher über dem Mindestgebot. Offen bleibt: Wird in das sanierungsbedürftige Gebäude nun weiter investiert?