Vertagt: Mügelner Bauhof erhält vorerst keine Photovoltaik-Anlage

Mügeln

Erste Stadtratssitzung 2021, letzter Punkt und prompt vertagt: Weil keine Spendenannahme zur Debatte stand, schloss der öffentliche Teil mit einem Beschluss, der aber nicht zustande kam: Nicht, weil sich zu viele Gegenstimmen auf ihn vereinten, sondern weil eine Abstimmung nach kurzer Diskussion vertagt wurde.

Dach könnte von Asbest befreit werden

Um was ging es? Der Vertrag zur Errichtung und Nutzung einer Solaranlage auf einem Dach des Bauhofgeländes in Glossen sollte beschlossen werden. Eine erste Anfrage eines Interessenten war zunächst wegen Bedenken hinsichtlich des Versicherungsschutzes zurückgestellt worden, um zu klären, was passiere, wenn es vor Ort brenne oder Gerätschaften des Bauhofs Schaden nehmen.

Zudem fehlte zum damaligen Zeitpunkt eine Einspeisemöglichkeit durch die Mitnetz Strom, erklärte Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos). Weil die Anlage nun in abgespeckter Form geplant sei, sei das kein Problem mehr. Für die Errichtung spreche außerdem, dass das Dach im Zuge des Baus erneuert werden würde, das ohnehin sanierungsbedürftig sei, und zum Teil mit Asbest belastet.

Risiko bei Insolvenz soll geprüft werden

Klang nach einer Win-Win-Situation für beide Partner, selbst wenn die Stadt, wie Ecke erklärte, für die Entsorgung des Asbests noch hätte aufkommen müssen. Stadtrat Ralph Olenizak (AfD) hingegen sah nicht nur Vorteile, sondern hatte Zweifel am Geflecht und der Unternehmensform der haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft Grünstrom Mahlis 2:

„Mit 500 Euro als Stammkapital: 500 Euro ist ein Witz, wenn da mal etwas passieren sollte – die können anfangen, reißen uns das Dach runter und gehen in Insolvenz“, beschrieb er. „Dann steht die Stadt da.“ Daher regte er an, den Vertrag für diesen Fall noch einmal überarbeiten zu lassen.

Bürgermeister Ecke stimmte zu, verwies aber auch auf die Referenzen des Unternehmens, die durchaus für Sicherheiten und Unternehmensmasse stehen. Dennoch öffnete er die Diskussion, nach der der Beschluss bis zur kommenden Sitzung zurückgestellt wurde, um sich noch einmal beraten zu lassen, was im Falle einer Insolenz mit der Anlage geschehen würde.

Von Manuel Niemann