Vertrag besiegelt Notarztversorgung in der Oschatzer Collm-Klinik

Oschatz

Die gesetzlichen Krankenkassen und die Geschäftsstelle Arbeitsgemeinschaft Notärztliche Versorgung haben mit der Oschatzer Collm-Klinik einen Vertrag zur Sicherstellung der notärztlichen Versorgung am Standort Oschatz mit Wirkung ab dem 1. Januar dieses Jahres abgeschlossen. Das teilten die Beteiligten am Donnerstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Partner für die Absicherung der Notarztdienste

„Wir freuen uns, dass wir mit der Collm-Klinik einen Partner für die Absicherung der Notarztdienste gewinnen konnten. Die Klinik garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und Stabilität in der Dienstbesetzung und bietet damit eine optimale Versorgung der Bevölkerung in lebensrettenden Situationen“, erläutert Frank Krause, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Notärztliche Versorgung. Er wertet den Vertragsschluss als „großen Erfolg“. „Trotz des außerordentlichen Engagements der Notärztinnen und Notärzte vor Ort konnte eine ganzjährige Besetzung des Standortes in der Vergangenheit nicht immer gewährleistet werden“, so Krause weiter. Der Sicherstellungsauftrag für die notärztliche Versorgung obliegt in Sachsen den Krankenkassen und ihren Verbänden sowie dem Verband der Ersatzkassen.

130 Ärzte abwechselnd im Einsatz

Bereits am 15. November des Vorjahres wurde in der Collm-Klinik eine Bereitschaftspraxis eröffnet. Sie soll die Notfallambulanz an Feiertagen, Wochenenden und Feiertagen entlasten. 130 Ärzte sichern abwechselnd die Besetzung der Bereitschaftspraxis und den Fahrdienst zu den Patienten ab.

Von Frank Hörügel