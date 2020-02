Verwaistes Kalb überlebt Wolfs-Attacke: Tiergehege Schöna plant weitere Schutzmaßnahmen

Collm-Region/Schöna

Er oder sie kamen über Nacht, erlegten eine Hirschkuh und rissen zwei der Jungtiere. Knapp ein Jahr ist es her, dass das Rotwild im Tiergehege Schöna durch Wölfe heimgesucht wurde. Im Oktober 2019 folgte dann ein zweiter Angriff, bei dem eine zweite Hirschkuh starb.

Tragisch: Beim ersten Angriff hatte die sich noch schützend vor die Kälber gestellt, dieses Mal ließ sie ihr eigenes zurück. Die anderen Kühe ließen es nicht saugen, die Mitglieder des Vereins, der sich um das Tiergehege im Cavertitzer Ortsteil ehrenamtlich kümmert, befürchteten, es geht ein.

Zwei Attacken – im Februar und Oktober 2019 – waren Tiefschläge für den Verein „Tiergehege Schöna". Die OAZ war nach beiden Übergriffen vor Ort, hat das Geschehen dokumentiert. Ist inzwischen wieder Ruhe im Cavertitzer Ortsteil eingekehrt?

Verwaistes Kalb hat überlebt

Dem war nicht so: „Alle Jungtiere sind noch da, toi, toi, toi“, sagt Silvio Hornung, stellvertretender Vereinsvorsitzender. Selbst das verwaiste Kalb habe überlebt. Für die OAZ erinnert sich der Dahlener an den Februar des letzten Jahres und berichtet, wie es den Tieren und Menschen in Schöna seitdem ergangen ist:

„Wir waren alle zuerst einmal niedergeschlagen, man steckt ja doch ein bisschen Herzblut rein“, sagt er. Aber gerade am Wochenende werde das Gehege doch sehr gut besucht. „Und das baut dann immer wieder auf, wenn jemand kommt und sagt: ‚Wir kennen das schon von früher. Es ist schön, dass ihr es erhaltet.’“ Das soll so bleiben: „Wir arbeiten dran, wir kämpfen immer weiter und geben nicht auf.“

Untergrabungsschutz soll gebaut werden

Die getöteten Tiere seien inzwischen bezahlt. „Das ging relativ schnell “, sagt er, „aber uns ist empfohlen worden, einen Unterwildschutz zu bauen.“ Ein fehlender Untergrabungsschutz ermöglichte es den Wölfen beide Male, ins Gehege zu gelangen, erklärt Vanessa Ludwig von der Fachstelle Wolf. „Der Zaun des Wildgatters entsprach den Mindestschutzkriterien.“

Zugleich betont sie, dass die Wölfe in Sachsen sich zu circa 95 Prozent von wildlebenden Huftieren wie Rehwild oder Wildschweinen ernährten. Nutztiere – zu denen zählen auch die Tiere in Schöna – machten nur circa ein Prozent der Nahrung aus.

Wölfe in der Dahlener Heide und im Wermsdorfer Forst aktiv

Verantwortlich für die Attacken könnte das Wolfspaar sein, das sich 2016 in der Dahlener Heide ansiedelt hat und sich vermehrt. Für das vergangene Jahr wurden drei Welpen für das Rudel bestätigt. Allerdings lässt sich das bislang nicht bestätigen: „Bisher liegen keine Untersuchungsergebnisse von Genetikproben, die bei Rissen im Wildgatter genommen wurden, vor“, erklärt Ludwig.

Daneben gebe es im Wermsdorfer Forst einen „unklaren Status“: „Aus diesem Bereich liegen immer wieder einzelne Nachweise von Wölfen vor“, wobei es nicht sicher sei, ob diese dort sesshaft sind oder nur durchziehen.

Verein fehlt es an Mitgliedern und finanziellen Mitteln

Ein Untergrabschutz werde gefördert, sagt Hornung, aber nur, wenn die Arbeiten von einer Firma ausgeführt würden. In Eigenleistung könne nichts erbracht werden. Für den kleinen Verein, der über keine riesigen Eigenmittel verfüge und das Futter für die Tiere durch Spenden sichert, sei das ein Problem.

„Jetzt sind wir noch acht Leute“, beschreibt er, altersbedingt seien einige ausgeschieden. Die Verbliebenen kümmern sich wie er um die Fütterung der Tiere oder fahren Futterspenden heran. „Da geht schon ordentlich Zeit drauf.“ Hinzu kommen noch Arbeitseinsätze, um das Gelände in Schuss zu halten. Neue Gesichter, um die Aufgaben auf mehr Schultern zu verteilen, seien da gern gesehen. Die seien auch nicht verpflichtet, permanent mitzumachen.

Verein ist für Hilfe jederzeit offen

Schön wäre es auch, gibt er zu, wenn sich jemand fände, der die Arbeiten annähernd zu dem geförderten Preis übernehmen könne. Der Verein rechne im Moment mit bis zu 8000 Euro Kosten, um auf den rund 800 Metern unterirdisch einen Schutzzaun zu versenken. Die mögliche Förderung bemesse sich nach dem Wert der Tiere. Zwischen 1500 und 6000 Euro ließen sich davon stemmen.

Silvio Hornung ist unter der Telefonnummer 0172/4538868 für Interessenten zu erreichen. Wer direkt hinzustoßen möchte: Die Mitglieder treffen sich auch im März – wie in jedem Monat am jeden ersten Sonntag – zwischen 10 und 12 Uhr am Gehege.

Von Manuel Niemann