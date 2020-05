Verwaltung im Alten Jagdschloss wieder offen

Wermsdorf

Die Gemeindeverwaltung Wermsdorf wird wieder für Besucher öffnen. Allerdings nur schrittweise und nur, wenn sich Angelegenheiten nicht anders regeln. „Das ist der Beginn einer Rückkehr zur Normalität“, sagt Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) dazu. Ziel sei es, langsam, aber sicher wieder zu einem regulären Betrieb in der Verwaltung zu gelangen.

Eingang nur nach dem Klingeln

Die Eingangstür bleibt zunächst aber noch verschlossen, jeder, der in eines der Ämter will, muss erst klingeln. Der Wartebereich wird ab Montag auf den Hof verlegt, Ansammlungen von Besuchern auf den Fluren der Verwaltung sollen so vermieden werden. Wer anschließend in das Schloss kommt, muss eine Maske tragen. „Das handhaben auch unsere Mitarbeiter so. In den Büros werden wir durch zusätzliche Tische eine Barriere errichten, damit der nötige Abstand gewahrt bleibt“, kündigte Müller an.

Schutz durch Plexiglas

Darüber hinaus sollen Kasse, Sekretariat und Tourismusbüro Plexiglasscheiben erhalten. „Das ist nicht besonders bürgernah, geht im Moment aber nicht anders“, bittet der Bürgermeister um Verständnis. Außerdem werden am Eingang sowie am Fahrstuhl Spender mit Desinfektionsmitteln aufgestellt, und die Besucher sind aufgefordert, diese zu benutzen.

Terminvereinbarung per Telefon

„Wir raten dringend dazu, vorab mit dem jeweiligen Sachbearbeiter telefonisch einen Termin zu vereinbaren, damit der Besuch in der Verwaltung dann auch zügig vonstatten gehen kann“, appelliert Matthias Müller an Einwohner und Gäste. Auch sollte, wann immer möglich, zunächst weiter versucht werden, Angelegenheiten telefonisch, per E-Mail oder Post zu regeln. Die vergangenen Wochen hätten deutlich gezeigt, dass das bei vielen Fragen ohne weiteres möglich sei. „Natürlich ersetzt eine E-Mail kein persönliches Gespräch und wenn der Bedarf dafür da ist, wollen wir das auch ermöglichen“, versicherte der Bürgermeister.

Von Jana Brechlin