Verwechslungsgefahr am Dahlener Weinberg ausgeräumt

Mit der Unterrichtung der Öffentlichkeit kommt der Namenswechsel: Zwar liegt der Bereich der Ergänzungssatzung ebenso wie das kürzlich fertig erschlossene Dahlener Wohngebiet an der Straße Am Weinberg, aber an deren anderem Ende. Um Verwechslungen auszuschließen, wurde der Name der Satzung geändert.