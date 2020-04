Videobeweis: Streift hier ein Wolf um Mügeln?

Mügeln

18.25 Uhr, Mario Arndt ist auf dem Rückweg, da kommt es für den Jäger zu einer für ihn bisher nicht alltäglichen Begegnung: Ein Stück weit vor ihm rennt das Tier direkt vor seinem Auto über die Straße. Kurz hinter Gaudlitz sei dies gewesen, Richtung Paschkowitz, vielleicht 150 Meter von der Werkstatt dort entfernt.

„Da habe ich mein Handy gesucht und gedacht: Mensch, das ist ja ein Wolf!“ Zuvor in Zävertitz habe er sich mit dem Schäfer dort noch über den bestätigten Wolfriss ganz in der Nähe an der Döbelner Straße unterhalten und seinen Weg dann fortgesetzt.

Anzeige

Kontrollen wegen Wilderei und illegalem Müll

Denn eigentlich sei er auf Kontrollfahrt durch das Jagdrevier gewesen. „Was wir jetzt öfter machen, auch in der Schonzeit, weil wir haben verstärkt Wilderei“, sagt er. Ab und zu seien Schüsse zu hören, getötetes Wild werde gefunden, aber bislang sei kein Täter gefasst.

Ebenfalls ein Problem: Menschen, die zwischen Dörfern und Obstplantagen ihren Müll illegal abladen. Zwischen Zävertitz und Schrebitz wurde er dieses Mal fündig: Ganze vier Säcke: „Irgendwelche Fassadendämmung, die Säcke mitten reingeklatscht in den Bachlauf.“

Ein Problem im Revier, in dem Mario Arndt jagt: Immer wieder findet er herrenlosen Müll. Quelle: privat

Wolf passiert Straße hinter Gaudlitz

Doch statt auf Menschen trifft er dieses Mal danach auf einen – wie er vermutet – noch jungen Wolf. Er lässt die Scheibe herunter und filmt ihn aus dem Wagen heraus. Den genauen Ort hat er sich auf einer Karte markiert.

„Die Qualität ist nicht ganz optimal, logischerweise“, auch weil er das Smartphone schnell zücken musste. „Der Wolf sieht aus, als wenn er keine Lunte hätte“, beschreibt er die Bilder. „Aber er hat eine, die hat er irgendwie eingeklemmt. Es sieht so aus, als ob er keinen Schwanz hätte.“

Das Video ist im Revier Sornzig, Jagdbogen II/III aufgenommen worden, sagt Arndt, für das er einen Begehungsschein habe. Entstanden sei es bereits am Freitag, dem 27. März. Am Mittwoch zuvor hatte sich der Halter einer Schafsherde zwischen Mügeln und Lüttnitz an eine Polizeistreife gewandt, weil seine Herde an der Döbelner Straße angegriffen worden war.

Landesamt: Vermehrt Hinweise auf Wolfsaktivität

Zwischen Hartha und Mügeln mehrten sich die Hinweise, dass sich dort aktuell ein Wolf aufhalte, teilte am Dienstag das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) mit.

Bisher bekannte Foto- und Videoaufnahmen lieferten noch keinen eindeutigen Beleg, jedoch „sprechen die Ergebnisse der in den letzten Wochen durchgeführten Begutachtung tot aufgefundener Nutztiere in der Region deutlich dafür“, so die Fachstelle Wolf des LfULG.

Mehrere Wolfsrudel leben in der Umgebung

Steffen Spänig, Kreisnaturschutzbeauftragter im Landkreis Nordsachsen, der in seinem Gebiet auch für das Wolfmonitoring mitarbeitet, hat das Video gesehen. Allerdings sei es zu unscharf. Zu hundert Prozent könne er es so nicht bestätigen, dass es sich um einen Wolf handele.

Falls, sei das aber nichts Besonderes, sondern sein natürliches Verhalten: „Wir haben in der weiträumigen Umgebung in Sachsen mehrere Rudel. Natürlich müssen die Jungwölfe irgendwann abwandern und sich auf die Suche nach neuen Revieren und Nahrung begeben.“

Natürliches Wanderverhalten

Dass sie dabei auch durch Landstriche kommen, wo man sie nie vermutet hätte, sei nicht ungewöhnlich. Durch Zufall könnten die scheuen Tiere dabei eben auch von Menschen gesehen und gefilmt werden. „Vielleicht auch am Tag, vielleicht auch mal vor einer Ortschaft – weil der Wolf weiß ja vorher auch nicht, dass die Ortschaft dort ist.“

Landläufig werde er diese umgehen. An bekannten Wolfsstandorten entstünden regelmäßig professionelle Aufnahmen von Naturfotografen oder Tierfilmern. „Nach 20 Jahren Wolf in Sachsen ist daran nichts mehr Besonderes“, relativiert er.

Reh wurde definitiv von einem Wolf getötet

„Nach unserer Einschätzung ist es ein Rüde, der vom Verband abgestoßen wurde und sich jetzt ein neues Revier sucht. Er ist relativ jung, da er noch mit der im Rudel üblichen Demutshaltung läuft“, schätzt auch Peter Wentzlaff, der Inhaber des Jagdreviers, ein und bezieht sich auf den eingezogenen Schwanz.

Am vergangenen Mittwoch sei ein weiteres gerissenes Reh gefunden worden, mit den typischen Merkmalen eines Wolfsriss’. Das sei direkt neben der Schafsherde in Zävertitz passiert, beschreibt Arndt. Auf einem Foto sieht man das getötete Reh, im Gatter dahinter die Schafe. „Es wurde auch schon begutachtet und ist definitiv ein Wolfsriss.“

Riss bei Zävertitz: Dieses Reh wurde von einem Wolf getötet. Quelle: privat

Im Nachbarrevier fanden sich zwei weitere getötete Rehe. Auch diese seien dokumentiert und ein Wolf inzwischen am Freitag auch bei Sornzig gesehen worden, so Arndt. Ob es derselbe war und er auch für die Risse in der Döbelner Straße verantwortlich war, könne er nicht sagen.

Obwohl auch Jäger mit einem Wildrückgang rechnen müssen, sieht er das größere Problem bei den Nutztierhaltern. Die werden zwar für Risse entschädigt, „aber es ist ja trotzdem mit viel Ärger verbunden.“ Solange jedoch keine stabile Wolfspopulation erreicht sei, gebe es keine Abschussquoten. Die Tiere seien streng geschützt. Nur nachgewiesene Schadwölfe dürften entnommen werden.

Stallpflicht in der Nacht und Strom am Tag

„Der Wolf ist da, wir leben mit ihm, die meisten wissen es nicht und werden es auch nicht erfahren“, ordnet Steffen Spänig ein. Für Menschen bestehe keine Gefahr.

„Wichtig ist: Die Nutztierhalter, auch die kleinen privaten, haben, wenn sie wie in Nordsachsen in einem Wolfspräventionsgebiet leben, dann auch dafür zu sorgen, dass sie ihre Tiere so halten, dass der Wolf nicht zuschlagen kann.“ Gefährdet seien meist Schafe oder Ziegen, für die rät Spänig: „Nachts in den Stall sperren und am Tage mit Strom sichern, dann ist schon viel geholfen.“

Zudem werden Halter auch nicht allein gelassen: Im Wolfspräventionsgebiet werden Maßnahmen zum Schutz für Nutztiere gefördert. Informationsmaterial dazu biete die Internetseite der Fachstelle Wolf oder auch das jährliche Wolfmonitoring, das den Wolfsbestand dokumentiert.

Von Manuel Niemann