Wermsdorfer Neurologe wendet sich per Video an Patienten

Wermsdorf

Mit einer Videobotschaft wendet sich der Wermsdorfer Neurologe Dr. Piotr Sokolowski am Sonnabend an Patienten mit Multipler Sklerose (MS) und deren Angehörige. Anlass dafür ist der weltweite MS-Tag, an dem über die Krankheit aufgeklärt werden soll.

Erstmals ohne Informationstag

Normalerweise findet dazu auch in jedem Jahr eine Informationsveranstaltung im Fachkrankenhaus Hubertusburg statt, die aufgrund der Coronakrise jetzt aber ausfallen muss. Um Betroffene dennoch zu erreichen, gibt es die Videobotschaft, außerdem findet am Dienstag eigens eine Telefonsprechstunde statt und regelmäßige Sprechstunden per Video sollen folgen.

Viele verschiedene Symptome

Chefarzt Dr. Piotr Sokolowski Quelle: St. Georg

„In Deutschland leiden 240 000 Menschen an Multipler Sklerose, einer entzündlichen Krankheit, die durch das eigene Immunsystem Nerven in Rückenmark und Gehirn zerstört. Der Verlauf kann schwanken, bei jedem können andere Symptome zu Tage treten“, erklärt Dr. Piotr Sokolowski, Chefarzt der Klinik für Neurologie und neurologische Intensivmedizin am Fachkrankenhaus Hubertusburg, das zum Klinikum St. Georg in Leipzig gehört.

Jüngste Patientin erst 17 Jahre alt

In der Wermsdorfer Abteilung gibt es eigens eine MS-Ambulanz, in der pro Quartal bis zu 450 Betroffene behandelt werden. Dabei ist Multiple Sklerose eine Erkrankung, die Menschen nahezu jeden Alters treffen kann: Die bisher jüngste in Wermsdorf behandelte Patientin war bei ihrer Aufnahme gerade einmal 17 Jahre alt. Bis heute gebe es keine Möglichkeit, diese Krankheit zu heilen, aber verschiedene Medikamente und Therapien könnten den Krankheitsverlauf verzögern. So vielfältig wie die Symptome, so vielfältig sei auch die Palette der Medikamente und Therapien, die man im Kampf gegen MS anwenden kann, so der Chefarzt.

Neue Wege zu Patienten

„Miteinander Stark. Stärker als Multiple Sklerose“ ist das Motto des diesjährigen MS-Tages. Viele Menschen müssten in dieser herausfordernden Zeit neue Wege gehen, um miteinander stark zu sein. „Und genau diese neuen Wege gehen wir nun, indem wir uns per Videobotschaften an Patienten und Patientinnen wenden und diese auch bald per Videosprechstunden bestmöglich behandeln können“, kündigt Sokolowski an.

Telefonsprechstunde mit Chefarzt

Betroffenen ist ihre Erkrankung meist nicht anzusehen, sie leiden aber häufig unter belastenden Symptomen wie extremer Erschöpfung, Blasenstörungen, Depressionen und Schmerzen. Dr. Torsten Kraya, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum St. Georg ist Schmerzexperte und bietet am Dienstag, dem 2. Juni, anlässlich des Welt-MS-Tages eine Telefonsprechstunde an, in der Betroffene ihre Fragen direkt an den Chefarzt stellen können.

Videobotschaft auf der Facebookseite sanktgeorgleipzig Telefonsprechstunde für MS-Betroffene am 2. Juni, 10 bis 12 Uhr bei Chefarzt Dr. Torsten Kraya: 0341 909 3700

Von Jana Brechlin