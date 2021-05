Viel Fördermittel für Collm-Region

Wermsdorf

Wer sich ein wenig für Fördermöglichkeiten im ländlichen Raum interessiert, kommt am Leader-Programm nicht vorbei. Die Kommunen des Altkreises bilden gemeinsam mit Strehla, Mutzschen, Belgern-Schildau, Torgau, Beilrode und Arzberg die Förderregion „Sächsisches Zweistromland“. Ihr standen in der Zeit von 2014 bis 2020 15,476 Millionen Euro zur Verfügung, um Vorhaben zu unterstützen, die das Leben auf dem Land attraktiver machen, Wirtschaft und Tourismus unterstützen und damit die Abwanderung stoppen.

Anträge auf über 15 Millionen Euro

Mit dem Ende der Förderperiode ist es Zeit für eine Bilanz. Das fordern Freistaat und Europäische Union und wird vom Regionalmanagement und Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) gern an die Öffentlichkeit weitergereicht. „Stand 17. Mai 2021 sind 15 258 455,48 Euro der Fördersumme mit Anträgen untersetzt“, stieg Carsten Graf vom Regionalmanagement in die Präsentation der Ergebnisse ein. Lediglich 217 103 Euro seien noch frei. Diese dürften aber mit in die Übergangsphase übernommen werden.

Auch die Innenarbeiten in der Schirmenitzer Kirche wurden aus dem Programm gefördert. Quelle: Axel Kaminski

Start für neue Phase verzögert sich

Wie schon er Beginn der aktuellen Förderperiode zögert sich auch jener der nächsten hinaus. Sie soll dennoch, wie ursprünglich geplant, bis 2027 andauern, verkürzt sich also um eineinhalb Jahre. „Auch in der nun zu Ende gegangenen Förderperiode haben wir uns eineinhalb Jahre mit Formalitäten beschäftigt“, erklärte Matthias Müller (CDU), Wermsdorfer Bürgermeister und Vorsitzender der LAG. Erst dann habe man tatsächlich anfangen können, Anträge aufzurufen, sie zu bewerten und ihre Förderwürdigkeit zu beurteilen.

Projekte verteilen sich in Region

Insgesamt seien in den zurückliegenden sieben Jahren 209 Projekte gefördert worden. Nach einer Regionalmanagement erarbeiteten Übersicht verteilen sie sich sowohl zahlenmäßig als auch von der Höhe der Fördersumme „sehr gut über die Region“. In die meisten Kommunen flossen – wie nach Mügeln, Naundorf oder Liebschützberg – eine Millionen Euro.

Geld gab es auch für das Kollektiv Wohnungsgesellschaft Sörnewitz Quelle: Axel Kaminski

Das meiste Geld floss nach Wermsdorf

Abweichungen nach oben gibt es Dahlen und Belgern-Schildau mit je 1,5 und Wermsdorf mit 1,6 Millionen Euro. Zwar konnten die Kommunen selbst auch Akteure in diesem Programm sein, es richtete sich aber auch an Kleinunternehmer, private Antragsteller sowie Vereine und Akteure wie Kirchgemeinden.

Zuschüsse zu Umbau alter Häuser

Auch wenn in den vergangenen Jahren oft über neue Spielplätze und sanierte Kirchendächer oder -türme berichtet wurde – knapp die Hälfte der Fördersumme floss in die „lebendige und nachhaltige Weiterentwicklung des baulichen Erbes in ländlichen Orten“. Anders ausgedrückt: in den Umbau und die Modernisierung alter Bausubstanz zu Wohn- oder Gewerbezwecken. Allerdings müsse einen langen Atem haben, wer von dieser Förderung profitieren wollte, räumte Carsten Graf ein. Man komme als Antragsteller nicht einfach an einen stets geöffneten Topf, sondern es werde in Abständen immer wieder zum Einreichen der Projekte zu einzelnen Handlungszielen aufgerufen.

Langer Vorlauf ist schwierig für Unternehmer

Dann gäbe es zumeist eine recht kurze Einreichungsfrist, der eine Prüfung und dann die Entscheidung durch ein regionales Gremium folg. Mit dessen positivem Votum könne man dann die Förderung beim Landratsamt beantragen, was auch noch eine gewisse Zeit in Anspruch nähme. „Mit diesen wahrlich nicht kurzen Entscheidungswegen hat die Wirtschaft ein Problem. Selbst beste Unternehmerideen sind so nicht schnell umsetzbar“, benannte Matthias Müller einen Schwachpunkt dieser Prozedur.

Manager beraten Unternehmen

Holger Schilke und Carsten Graf vom Regionalmanagement betonten, dass eine vorherige Beratung der Betriebe und zeitige Einbeziehung der LAG in deren Überlegungen zu einer höheren Akzeptanz des Programmes bei den Unternehmen führen könnten. Immerhin wurden im „Sächsischen Zweistromland-Ostelbien“ 27 Vorhaben von Unternehmen gefördert.

Wertschöpfung über 30 Millionen Euro

Dem stehen 68 kommunale und 73 Privatinitiativen gegenüber. Da die Fördersätze für Vereine und Kommunen 75 Prozent und für private Vorhaben 40 Prozent betrug, seien Investitionen angestoßen worden, deren Summe erheblich über der Fördersumme lag. Rund 30,6 Millionen Euro seien durch das Leader Programm bewegt worden, betonte Carsten Graf. Wegen der festgelegten Höchstgrenzen seien das auch keine Großprojekte gewesen, sondern eine Vielzahl kleinerer Initiativen.

Wunsch zu weiterer Zusammenarbeit

Das Regionalmanagement hat zum Ende der Förderperiode die Vorhabensträger und Mitglieder des regionalen Entscheidungsgremiums zu ihren Erfahrungen und Ergebnissen befragt und dazu einen Online-Workshop durchgeführt. „Die Ergebnisse sollen in die Erarbeitung der Entwicklungsstrategie für die neue Förderphase einfließen“, erklärte Carsten Graf. Immerhin hätten alle Mitglieder des LAG erklärt, in dieser Struktur in der nächsten Förderperiode weiter zusammenarbeiten zu wollen. Das liege nicht zuletzt daran, weil die Zusammenarbeit harmonisch verlaufen sei. „Das wiederum liegt daran, dass es kein Hauen und Stechen gab, weil die Finanzausstattung okay war“, unterstrich Matthias Müller.

Von Axel Kaminski