Cavertitz

Einen Tag voller Herausforderungen und Spaß hat der SV Traktor am Sonnabend für alle jungen und jung gebliebenen Freunde des Sports veranstaltet. Genauer gesagt: einen Abend und einen ganzen Tag. Bereits am Freitagabend wetteiferten sechs Mannschaften um Punkte, Sätze und Sieg beim Volleyball-Turnier zum Sport- und Vereinsfest. Den Sieg holten sich die Aktiven des VC Cavertitz. Nicht ganz so sehr in Bewegung gerieten jene elf Skatfreunde, die nebenan im Dorfclub ihr Turnier austrugen. David Schuhmann als Sieger konnte sich über einen Geld- und Sachpreis freuen.

Kindersportabzeichen „Flizzy“

Der Sonnabendvormittag gehörte ganz dem sportlichen Nachwuchs. Die drei- bis Siebenjährigen hatten die Möglichkeit, die Bedingungen für das Kindersportabzeichen „Flizzy“ zu erfüllen. Da „Flizzy“ eine flinke Maus ist, gab es keine Punktwertung, sondern ein bis drei Käsestückchen pro Disziplin. Natürlich nur auf dem Papier. Yvonne Reinhardt und fünf weitere Helfer aus dem Karateverein Cavertitz nahmen an den Stationen die Zeit, zählten die Schlusssprünge und schauten sich die Purzelbäume genau an.

Insgesamt 22 Kinder probierten sich in den Disziplinen dieses Wettbewerbes aus. Alle erhielten ein Abzeichen und eine Urkunde. Dabei war es egal, ob sie dicht an die Höchstkäsestückzahl kamen wie Jette Bahlmann, Hannes Schneider und Wilhelmine Stengel oder nicht.

Riesige Auswahl

Wer zu jung oder zu alt für „Flizzy“ war oder zwischen den einzelnen Stationen Pause hatte, konnte sich in der anderen Hälfte der Turnhalle bei Spaß und Spiel sportlich betätigen. Die Auswahl war riesig: Pedalos, Schwungtuch, Frisbee-Scheiben, Tauziehen ... „Das hat Spaß gemacht“, sagte Phil (5) und meinte damit „Flizzy“ und die Spiele. Die Schlusssprünge fand er schwer. Am besten seien ihm die Purzelbäume gelungen. Diese fielen auch Jette (5) leicht, während für sie das Zielwerfen mit den Sandsäckchen die größte Herausforderung war.

Als Abschluss des Kindersportfest-Teils wurde ein Völkerball-Turnier ausgetragen. Dieses Spiel stand auch auf dem Programm des Mix-Turniers, in dem Volleyballer, Tischtennisspieler, Karateka und Feuerwehrleute gegeneinander antraten. „Das Prinzip ist, dass keine Disziplin dabei ist, bei der jemand einen Trainingsvorteil hätte“, erläuterte Vorstandsmitglied Andreas Barth. So maß man seine Kräfte – sowie Geschicklichkeit und Koordinationsfähigkeit – außerdem bei Federball, Badminton, Indiaca und Basketball. In der Summe bewältigte die Freiwillige Feuerwehr diese Herausforderung am besten.

Kinderflohmarkt am Abend

Am Abend standen die Kameradinnen und Kameraden vor einer weiteren großen Aufgabe. Während am Vormittag der Kinderflohmarkt in einem kleinen Zelt und die Gulaschkanone in einem Pavillon dem Regen trotzten, sind solche Hilfsmittel bei einem Lagerfeuer nicht denkbar. Aber auch diese Aufgabe zum Ausklang des Festes wurde gelöst.

Von Axel Kaminski