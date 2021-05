Viel Wirbel um die jüngste Demonstration in Oschatz – Polizei zeigt Verstöße an

Oschatz

Die jüngste Zusammenkunft der Kritiker der Corona-Maßnahmen an der Döllnitzsporthalle am 11. Mai ist nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig aufgelöst worden – wegen Verstößen gegen die Auflagen der Corona-Schutzverordnung, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Versammlungsleiterin dementierte gegenüber dieser Zeitung den Abbruch der Veranstaltung. Im Oschatzer Hauptausschuss am darauffolgenden Dienstag stellte Tobias Heller (AfD) im Namen seiner Fraktion eine Anfrage dazu.

Teilnehmer ohne Maske

Drei Teilnehmern wurde nach Polizeiangaben der Zugang zum Versammlungsort untersagt, da diese keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Eine Teilnehmerin habe keinen solchen Schutz getragen und das Aufsetzen verweigert, auch der Aufforderung, die Versammlung zu verlassen, sei sie nicht nachgekommen, heißt es weiter. „In der weiteren Folge rief ein Redner die Versammlungsteilnehmer zur Solidarität auf, woraufhin viele ihre Masken abnahmen.

Polizei beendet Versammlung

Als die Leiterin der Aufforderung, die Versammlung zu beenden, nicht nachkam, wurde die Versammlung durch die Polizei mittels Lautsprecherdurchsagen beendet“, schildert die Polizei das Geschehen. Im Anschluss sei ein Polizeibeamter beleidigt worden. Mitarbeiter der Versammlungsbehörde, die vor Ort waren, prüften Maßnahmen gegen den Redner und die Versammlungsleiterin, ebenso wegen Verstößen gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung.

Verstöße gegen das Versammlungsgesetz

„Es wurden drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Verstöße gegen das Versammlungsgesetz gefertigt“, teilt die Polizei abschließend mit. In einem Videoausschnitt der Veranstaltung, der der Redaktion vorliegt, ist zu sehen, wie Kinder Blumen zu Polizeibeamten bringen, die diese jedoch nicht annehmen. In Folge dessen legen Teilnehmer die Blumen zu einem Herz zusammen – unter Applaus der Anwesenden.

Versammlungsleiterin dementiert Angaben der Polizei

Versammlungsleiterin Anne Bernecker dementiert in Teilen die Schilderungen der Polizei. „Anzeigen wegen Verstößen gegen die Auflagen sind meiner Meinung nach gar nicht möglich, da die Beamten vor Ort keine Personalien von Teilnehmern aufgenommen haben.“ Auch dass die Polizei die Versammlung aufgelöst habe, entspreche nicht den Tatsachen. „Ich selbst wollte der Aufforderung nachkommen, die Veranstaltung aufzulösen. Allerdings wurde der Mikrofonanlage der Saft abgedreht, als ich sprach“, so Bernecker. Ob sich hinzukommende Menschen der Mund-Nasen-Schutz-Pflicht widersetzen, habe sie ob der Menge der Menschen (laut Polizei etwa 200) nicht überblicken können.

AfD-Stadtrat fragt bei Stadt nach

Tobias Heller, für die AfD im Stadtrat, hakte bei Bürgermeister und Sozialamtsleiterin nach. Er wollte wissen, weshalb eine Vertreterin des Oschatzer Ordnungsamtes vor Ort war, inwiefern die Auflagen des Infektionsschutzes durchgesetzt wurden, wie bei Verstößen dagegen vorgegangen wird, ob es am 11. Mai und bei vorherigen Veranstaltungen Verstöße gab, die zum Abbruch führten und ob es Erkenntnisse darüber gibt, ob die montäglichen Zusammenkünfte zur Verbreitung des Coronavirus beitragen und damit das regionale Infektionsgeschehen beeinflussen.

Beigeordneter erklärt Prozedere

Der Beigeordnete Jörg Bringewald ging darauf in der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses ein. „Die Versammlungsfreiheit ist durch Grundgesetz, Versammlungsgesetz und Coronaschutzverordnung gewährleistet, ohne dass man die jeweiligen Meinungen oder Ziele teilen muss“, so Bringewald. Details regle die zuständige Versammlungsbehörde des Landkreises Nordsachsen. „Der Vollzugsdienst der örtlichen Polizei und das Ordnungsamt der Stadt sind als Amts-und Vollzugshilfe tätig. Daher ist auch das städtische Ordnungsamt anwesend“, erläuterte Bringewald.

Die Veranstalter würden vorab zu Gesprächen eingeladen, auch im Anschluss werde mit ihnen geredet. „Nicht jeder kleine Verstoß gegen Auflagen soll gleich zur Auflösung der Versammlung führen, es geht vielmehr um eine mögliche weitere Versammlungsanmeldung“, nennt er den Hintergrund.

Auswirkungen auf Infektionsgeschehen unklar

Wenn jedoch fortlaufend und bewusst gegen Auflagen verstoßen werde, die Veranstaltungsordner „versagen“, „sich verweigern“ oder zum Verstoß gegen Auflagen aufgefordert werde, sei eine Grenze überschritten. „Ob diese Verstöße Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen haben, wissen wir nicht. Für die rechtliche Bewertung ist das jedoch auch nicht maßgeblich“, schloss Bringewald und zog einen Vergleich. „Geschwindigkeitsüberschreitungen werden gemessen, festgestellt und geahndet, unabhängig davon, ob der zu schnell Fahrende später einen Unfall verursacht oder nicht.“

Von Christian Kunze