Viele Oschatzer Geschäfte müssen ab Donnerstag schließen

Dem Einzelhandel in Oschatz stehen harte Zeiten bevor. Ab Donnerstag bis einschließlich 20. April müssen nach einer Allgemeinverfügung des sächsischen Sozialministeriums (siehe Infokasten) alle Geschäfte geschlossen bleiben – mit Ausnahmen. Eine davon ist zum Beispiel der Wochenmarkt dienstags und freitags auf dem Neumarkt, der weiter stattfinden darf.

„Viele von uns trifft das mit voller Breitseite“, sagt Thomas Schupke. Als Vorsitzender der Oschatzer Werbegemeinschaft versucht der Computerhändler, die Mitglieder der Gemeinschaft so gut wie möglich zu beraten und bietet das auch Händlern an, die noch nicht in der Werbegemeinschaft organisiert sind. „Viele sind verunsichert, klagen über mangelnde Informationen und haben Existenzangst“, sagt er.

Mieter besonders betroffen

Besonders hart trifft es die Einzelhändler, die ihre Geschäfte angemietet haben – ab sofort über keine Einnahmen mehr verfügen, aber weiter Miete zahlen müssen. „Man sollte mit seinem Vermieter sprechen, vielleicht zeigt der sich ja kulant“, rät Schupke. Er selbst muss seine drei Filialen in Oschatz, Mügeln und Dresden ab heute schließen. Seine 25 Mitarbeiter bummeln Überstunden ab, nehmen Urlaub oder gehen in Kurzarbeit.

Die nächste Veranstaltung der Werbegemeinschaft – Frühlingsfest und Gildetag am 5. April – ist abgesagt. Auch für die Blechnacht am 16. Mai sieht es nicht gut aus. Dagegen sind die Planungen für die 20. Modenacht am 12. September angelaufen.

„Lindeneck“ zum Mittagstisch offen

„Wir müssen überleben“, sagt Ulf Jungnitz kämpferisch. Der Gastwirt öffnet seine Gaststätte „Lindeneck“ in Oschatz ab sofort nur noch zum Mittagstisch an den Wochenenden. Der Imbiss im Mügelner Geoportal und die „Kipplore“ in Glossen, die Jungnitz ebenfalls betreibt, bleiben geschlossen. Vier geringfügig Beschäftigten hat er zum Wochenanfang gekündigt und seinen Koch in Kurzarbeit geschickt. Den Getränkehandel im Kellergeschoss der Gaststätte „Lindeneck“ darf Jungnitz weiter öffnen und will hier auch einen Lieferservice anbieten. „Ich kann nur hoffen, dass mein Vermieter einlenkt“, sagt der Gastwirt.

Verzwickte Lage im Lotto- und Zeitungsshops

„Das ist eine ganz verzwickte Lage“, sagt Sylke Zeller. Die Inhaberin des gleichnamigen Lotto- und Zeitungsshops führt in ihrem Geschäft Zeitungen und Zeitschriften, verkauft Eier, nimmt Sachen für die Reinigung an – und nimmt Tippscheine fürs Lottospiel entgegen. Zeitungsläden und Abhol- und Lieferdienste dürfen laut Allgemeinverfügung weiter geöffnet bleiben, Wettannahmestellen müssen schließen. Sie habe sich beim Landratsamt und beim Ordnungsamt versucht zu informieren, sei aber telefonisch nicht durchgekommen, so die Oschatzerin. „Wir lassen unser Geschäft erst mal auf, bis uns jemand sagt, dass wir schließen müssen“, sagt Sylke Zeller. Im Interesse ihrer zwei Beschäftigten und der Kunden selbst, bittet sie darum, Abstand zu halten, um Infektionen zu vermeiden.

Sicherheitsvorkehrungen

Ihre Branche ist von den Einschränkungen nicht betroffen: Friseurmeisterin Ria Gärtner arbeitet seit geraumer Zeit schon mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Handschuhe und Desinfektionsspray gehörten schon vorher zur Ausstattung bei Patienten mit Symptomen übertragbarer Krankheiten – nun sind sie Standard. Auch der Kundenverkehr in ihren Filialen wird gelenkt – dahingehend, dass Termine so vergeben werden, dass Kunden sich nicht begegnen. „In Absprache mit allen Angestellten wird das so gehandhabt“, erklärt sie.

Kritische Sachbücher und Regionalliteratur gefragt

Kritische Sachbücher zu Politik und Gesellschaft, Regionalliteratur wie Dr. Manfred Schollmeyers jüngst erschienenes „ Oschatz damals und heute“, Kinderbücher und Spiele für die Beschäftigung der Jüngsten zu Hause – all das verkauft Buchhändlerin Alexandra Roscher derzeit am meisten. „ Geschenkartikel und Gutscheine gehen ebenfalls gut“, sagte sie am Mittwoch, dem vorerst letzten Öffnungstag ihres Geschäfts in der Lutherstraße, und freut sich, dass ihr Stammkunden die Treue halten.

„Wir sind nicht weg“, appelliert sie an ihre Kunden. Die Mitarbeiter seien weiter während der üblichen Geschäftszeiten telefonisch erreichbar (03435 929779 oder 0170 7307617), per Mail oder im Online-Shop könnten ebenfalls Bücher und mehr geordert und auch noch ausgeliefert werden.

Ernste Situation

Die Aussicht auf Kredite für den Einzelhandel, um die Zeit der Schließung überbrücken zu können, erntet bei der Buchhändlerin ein Schulterzucken. „Wir sind alle verunsichert und fühlen uns alleingelassen“, meint sie. Nicht nachvollziehen könne sie die restriktive Schließung aller kleinen Geschäfte. „Wir alle nehmen die Situation ernst und befolgen die Hinweise, Menschenansammlungen gibt es im Zentrum schon seit Tagen nicht mehr“, hat sie beobachtet.

