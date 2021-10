Viele Oschatzer Veranstalter erteilen 2G-Modell klare Absage

Collm-Region

2G oder 3G, das ist hier die Frage – nicht nur bei Lesungen von Shakespeare-Stücken oder im Theater gilt ab der Inzidenz von über 35, wie es aktuell in der Region der Fall ist, zu entscheiden, ob nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben – oder auch negativ Getestete. Wir haben bei Veranstaltern nachgefragt, wie sie das handhaben – auch vor dem Hintergrund, dass Tests nicht mehr für alle kostenlos sind.

Die Einrichtungen des Eigenbetriebs der Oschatzer Kultureinrichtungen und der Oschatzer Freizeitstätten GmbH wenden seit Überschreiten der 7-Tage-Inzidenz für ihre Veranstaltungen konsequent die Vorschriften der aktuell geltenden Corona-Schutz-Verordnung an – und damit die 3G-Regel. Vor Inkrafttreten dieser Regelung gab es in der Stadthalle beispielsweise – noch einmal Veranstaltungen, bei denen keiner der drei Nachweise erbracht werden musste. Allerdings sieht man sich bei den städtischen Tochtergesellschaften damit konfrontiert, das Veranstaltungen wegen zu geringen Publikumsinteresses abgesagt werden müssen. Auch das könne der Verunsicherung wegen der steigenden Inzidenzen geschuldet sein, so Sprecherin Claudia Werner.

Für Trainingsbetrieb der Turner gilt verbindlich 3G

Die Vorsitzende des Oschatzer Turnvereins, Katja Suda, hat sich gemeinsam mit dem Vorstand geeinigt, für den Trainingsbetrieb Sportgruppen die 3G-Regel verbindlich zu machen. „Es gibt einige in unseren Reihen,die sich nicht impfen lassen können oder wollen. Jene möchten wir nicht ausschließen.“ Kontakte werden erfasst – das sei aber im Rahmen der ohnehin zu dokumentierenden Anwesenheit der Sportler der Fall. „Und wer krank ist, bleibt ohnehin zu Hause.“

Das diesjährige Weihnachtsturnen ist noch mit etlichen Fragezeichen versehen. Man halte daran fest, auch wenn aktuell noch nicht klar ist, welche Bestimmungen dann für Besucher zum einen und Mitwirkende vor und hinter den Kulissen zum anderem gelten. „Es gibt die Überlegung, es mittels des 3G-Modells ohne Einschränkungen durchzuführen und eine Teststation vor der Halle einzurichten. Das ist aber noch nicht in trockenen Tüchern“, so Suda. Klar sei nur: „Weihnachtsturnen nur für Geimpfte und Genesene ist für uns keine Option.“ In diesem Fall sollen gekaufte Tickets ihre Gültigkeit bis 2022 behalten – oder gegebenenfalls zurückgegeben werden können.

Auf dem Außengelände des O-Schatz-Parks der Lebenshilfe gilt keine der beiden Regeln. Im Innenbereich, sprich in der Veranstaltungshalle „das O“ und der gegenüberliegenden Pension, ist dagegen 3G bindend. Managerin Katja Bachmann begründet das mit der Innengastronomie. „Das gilt für unsere eigenen Veranstaltungen und sämtliche Einmietungen.“ Alternativ bietet das Team des Parks für den Advent Weihnachtsfeiern im O-Schatz-Park unter freiem Himmel mit besonderem Buffet an – ohne 2G oder 3G.

Heimatverein setzt auf 2G, um etwas anbieten zu können

Der Heimatverein Hof lädt am Sonnabend zum Kabarett in die Turnhalle des Ortes. Wer „Die Kaktusblüte“ sehen will, muss geimpft oder genesen sein. „Wir haben uns für 2G entschieden, um endlich wieder etwas anbieten zu können“, sagt Liane Langner vom Verein. Die Entscheidung gegen 3G sei aus einem bestimmten Grund gefallen. „Eine Karte kostet zehn Euro. Ein Test wahrscheinlich noch einmal genau soviel oder sogar mehr. Zur Zeit wird ja auch alles andere teurer, das können sich dann die wenigsten Leute leisten“, sagt sie.

Regeln für Weihnachtskonzert in Oberschule noch unklar

Die Oberschule Robert Härtwig plant am 17. Dezember ein Weihnachtskonzert in der Aula. Unter welchen Voraussetzungen das stattfinden kann, sei noch nicht absehbar. „Entsprechende Regelungen warten wir ab“, so Schulleiterin Kerstin Wasiak.

Ebenfalls in der Aula fand diese Woche die Vorstandswahl des Schulfördervereins statt – maßgeblich waren dabei die bekannten Hygieneregeln ohne gesonderte Zugangsvoraussetzungen. Auch für zurückliegende Elternabende seien die Bedingungen seitens der Schulbehörde herabgesetzt worden. Gerüchte über die Anwendung der 3G-Regel kommentiert Wasiak dahingehend, dass es keine entsprechende Anweisung gegeben habe.

Inzidenz steigt analog zu 2020 Vor einem Jahr lag der Inzidenzwert im Landkreis bereits über 35 und schnellte wenige Tage später in die Höhe – auf über 50, damals der kritische Wert für die Einstufung als Risikogebiet. Zurückzuführen war dies unter anderem auf Coronafälle in der Lernförderschule Altoschatz, die wiederum zu Infektionen in anderen Gemeinden führten. Damals wie heute sind Maßnahmen zu Eindämmung des Infektionsgeschehens getroffen worden.

