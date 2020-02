Viele Zwillinge im Zeuckritzer Schafstall

Zeuckritz

Rund 700 Mutterschafe, etwa 100 Jährlinge sowie acht Böcke gehören zur Schafherde des Heidegutes Dahlen, die Markus Lehmann unter seiner Obhut hat. Und Lämmer. Die werden mit ihren Mütter so schnell es geht von der Weide in den Stall in Zeuckritz geholt. Dort stehen derzeit 200 Muttertiere mit 320 Lämmern.

In dieser Saison stellt der Schäfer bemerkenswert viele Zwillinge beim Schafsnachwuchs fest, aber insgesamt weniger tragende Mütter. Ob hier die Sommerhitze noch Nachwirkungen zeigt oder die Tatsache, dass in der Tragezeit mehr auf Gras als auf Gerste geweidet wurde, ist nicht vollständig klar. Sicher ist aber, dass die Jungtiere von Markus Lehmann eine Nabeldesinfektion erhalten.

Von Axel Kaminski